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Как правильно проращивать кукурузу — эффективные методы

16 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как прорастить кукурузу, чтобы она быстро взошла — советы дачникам
Человек, который чистит кукурузу. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Прежде, чем сажать кукурузу на огороде, необходимо прорастить ее семена, чтобы не только ускорить рост и развитие культуры, но и защитить ее от болезней. Опытные дачники рассказали, как правильно проращивать это растение, чтобы оно быстро взошло.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Перед посадкой кукурузы важно прорастить семена, чтобы улучшить урожай этой культуры, ускорить ее рост и сделать более устойчивой как к заболеваниям, так и к резким изменениям температуры на улице.

Если вы это правильно сделаете, вы гарантированно соберете обильный урожай вкусной кукурузы из собственного огорода.

Кукуруза
Три кукурузы на огороде. Фото: Pinterest

Как надо проращивать семена кукурузы

Замачивание семян в воде

Выбрав этот метод проращивания, положите семена кукурузы в воду комнатной температуры и оставьте в ней на 14 часов. После этого достаньте семена, помойте их обычной водой и оставьте на влажной ткани для того, чтобы они проросли.

Семена кукурузы
Процесс проращивания семян кукурузы в воде. Фото: Dennitip

Влажное проращивание семян

Для проращивания семян положите их между слоями мокрой ткани и отправьте в пластиковый контейнер. Но следите за тем, чтобы ткань всегда была влажной, а температура в темной комнате составляла 25 градусов тепла. Когда вы увидите корни длиной один-два сантиметра, можете сажать кукурузу на огороде.

Сухое проращивание семян

Поместите семена кукурузы на влажное полотенце, затем отправьте в контейнер в открытом виде и поставьте в темное место, где температура составляет 25 градусов тепла. Как только вы увидите корни, можете сеять семена в открытом грунте.

Хранение в растворе марганцовки

Чтобы защитить кукурузу от грибковых болезней, в частности, от фузариоза, сделайте раствор марганцовки светло-розового оттенка, положите туда семена на 40 минут, затем вытащите их и помойте водой. После этого положите семена на влажное полотенце для проращивания.

Напомним, мы писали о том, как посадить кукурузу на огороде, чтобы собрать большой урожай.

Ранее мы рассказывали о том, где на огороде ни в коем случае нельзя сеять укроп.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкормить чеснок для хорошего урожая.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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