Як посадити кукурудзу, щоб отримати великі качани — корисні поради

Дачник, який збирає врожай кукурудзи на городі. Фото: Pexels

Всі дачники знають, що кукурудза не потребує особливого догляду і гарно росте в різному кліматі, але щоб отримати дійсно великий врожай з неї, необхідно знати, як правильно посадити цю рослину. Ми розповідаємо, як підготувати насіння і як посіяти цю культуру на городі для гарного врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Перш, ніж сіяти цю культуру на своєму городі, необхідно звернути увагу на такі важливі речі, як:

Сорт кукурудзи, який підбирається відповідно до кліматичного регіону, де у вас ростиме ця культура

Терміни посадки, які необхідно правильно обрати, щоб не зіпсувати врожай

Місце посадки, яке повинно підходити під цю культуру

Вчасний збір врожаю, адже можна зіпсувати качани, якщо запізнитися або зробити це занадто рано

Багато кукурудзи на городі. Фото: Freepik

Як правильно підготувати насіння кукурудзи

Перш, ніж садити кукурудзу на городі, необхідно ретельно оглянути і перебрати насіння, відібравши лише великі та здорові. Потім потрібно обробити насіння спеціальними засобами, наприклад, фітоспорином, але треба робити все згідно з інструкціями.

Після цього можна сіяти насіння одразу в ґрунт, а можна спочатку проростити — для цього покладіть насіння на вологу серветку і тримайте два-три дні в теплому місці з температурою в 23 градуси тепла.

Як посадити кукурудзу у відкритий ґрунт

Зробіть лунки на відстані в 50 сантиметрів і налийте в кожну по одній склянці води. Помістіть у кожну лунку по три-чотири насінини кукурудзи на глибину десь п’ять сантиметрів, посипте землею і ще раз полийте. Щойно зійдуть паростки, обірвіть слабкі, щоб вони не заважали росту сильних.

Обов’язково прополіть землю під кукурудзою, щоб бур’яни не заважали її розвитку, а коренева система отримувала достатню кількість кисню.

Посадка насіння кукурудзи на городі. Фото: Pinterest

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