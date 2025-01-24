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Як потрібно садити кукурудзу для гарного врожаю — поради

24 січня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Як посадити кукурудзу, щоб отримати великі качани — корисні поради
Дачник, який збирає врожай кукурудзи на городі. Фото: Pexels
Христина Кучугурна - Редактор

Всі дачники знають, що кукурудза не потребує особливого догляду і гарно росте в різному кліматі, але щоб отримати дійсно великий врожай з неї, необхідно знати, як правильно посадити цю рослину. Ми розповідаємо, як підготувати насіння і як посіяти цю культуру на городі для гарного врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Що варто знати перед посадкою кукурудзи 

Перш, ніж сіяти цю культуру на своєму городі, необхідно звернути увагу на такі важливі речі, як:

  • Сорт кукурудзи, який підбирається відповідно до кліматичного регіону, де у вас ростиме ця культура
  • Терміни посадки, які необхідно правильно обрати, щоб не зіпсувати врожай
  • Місце посадки, яке повинно підходити під цю культуру
  • Вчасний збір врожаю, адже можна зіпсувати качани, якщо запізнитися або зробити це занадто рано
Кукуруза
Багато кукурудзи на городі. Фото: Freepik

Як правильно підготувати насіння кукурудзи

Перш, ніж садити кукурудзу на городі, необхідно ретельно оглянути і перебрати насіння, відібравши лише великі та здорові. Потім потрібно обробити насіння спеціальними засобами, наприклад, фітоспорином, але треба робити все згідно з інструкціями.

Після цього можна сіяти насіння одразу в ґрунт, а можна спочатку проростити — для цього покладіть насіння на вологу серветку і тримайте два-три дні в теплому місці з температурою в 23 градуси тепла.

Як посадити кукурудзу у відкритий ґрунт

Зробіть лунки на відстані в 50 сантиметрів і налийте в кожну по одній склянці води. Помістіть у кожну лунку по три-чотири насінини кукурудзи на глибину десь п’ять сантиметрів, посипте землею і ще раз полийте. Щойно зійдуть паростки, обірвіть слабкі, щоб вони не заважали росту сильних.

Обов’язково прополіть землю під кукурудзою, щоб бур’яни не заважали її розвитку, а коренева система отримувала достатню кількість кисню.

Кукуруза
Посадка насіння кукурудзи на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як і коли потрібно поливати огірки на городі. 

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рослини культура поради город кукурудза

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