Как посадить кукурузу, чтобы получить большие кочаны — полезные советы

Дачник, который собирает урожай кукурузы на огороде. Фото: Pexels

Все дачники знают, что кукуруза не нуждается в особом уходе и хорошо растет в разном климате, но чтобы получить действительно большой урожай с нее, необходимо знать, как правильно посадить это растение. Мы рассказываем, как подготовить семена и как посеять эту культуру на огороде для хорошего урожая.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Прежде, чем сеять эту культуру на своем огороде, необходимо обратить внимание на такие важные вещи, как:

Сорт кукурузы, который подбирается в соответствии с климатическим регионом, где у вас будет расти эта культура

Сроки посадки, которые необходимо правильно выбрать, чтобы не испортить урожай

Место посадки, которое должно подходить под эту культуру

Своевременный сбор урожая, ведь можно испортить кочаны, если опоздать или сделать это слишком рано

Много кукурузы на огороде. Фото: Freepik

Как правильно подготовить семена кукурузы

Прежде, чем сажать кукурузу на огороде, необходимо тщательно осмотреть и перебрать семена, отобрав только крупные и здоровые. Затем нужно обработать семена специальными средствами, например, фитоспорином, но надо делать все согласно инструкциям.

После этого можно сеять семена сразу в грунт, а можно сначала прорастить — для этого положите семена на влажную салфетку и держите два-три дня в теплом месте с температурой в 23 градуса тепла.

Как посадить кукурузу в открытый грунт

Сделайте лунки на расстоянии в 50 сантиметров и налейте в каждую по одному стакану воды. Поместите в каждую лунку по три-четыре семени кукурузы на глубину где-то пять сантиметров, посыпьте землей и еще раз полейте. Как только взойдут ростки, оборвите слабые, чтобы они не мешали росту сильных.

Обязательно прополите землю под кукурузой, чтобы сорняки не мешали ее развитию, а корневая система получала достаточное количество кислорода.

Посадка семян кукурузы на огороде. Фото: Pinterest

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