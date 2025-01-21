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Як треба посадити квасолю на городі для великого врожаю — поради

21 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно садити квасолю на городі — поради для великого врожаю
Людина, яка тримає врожай квасолі в руках. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Не секрет, що квасоля користується великим попитом під час приготування страв, а тому її важливо виростити міцною і смачною. Досвідчені дачники розповіли, як правильно посадити цю бобову культуру на городі, щоб зібрати великий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Крок 1 — підготовка насіння

Перш, ніж садити квасолю на городі, необхідно перебрати насіння, прибравши пошкоджені та поганої якості. Потім замочіть їх у воді, залишивши в такому стані на одну ніч, і можете додати у чисту воду спеціальні стимулятори росту. 

Але в жодному разі не залишайте боби у воді довше, ніж на 15 годин, адже вони "захлинуться" і зіпсуються.

Фасоль
Замочування квасолі у мисці. Фото: Pinterest

Крок 2 — вибір місця на городі для посадки

Досвідчені дачники радять садити цю бобову культуру під парканом, адже саме туди завжди потрапляють прямі сонячні промені. Якщо ви обрали в’юнкий сорт, посадіть квасолю на сітку, і тоді вам можна забути про встановлення додаткових опор.

Краще садити цю культуру після картоплі, капусти, огірків або цибулі. Крім того, саму квасолю можна сміливо садити у міжрядді рослин, адже це сидерат, а це означає, що він наділяє ґрунт азотом і пришвидшує ріст всіх культур навколо.

Крок 3 — підготовка ґрунту

Квасоля любить родючий, вологий і пухкий ґрунт, тому ідеальним варіантом буде суглинна і супіщана земля. Але перш, ніж садити бобову культуру, обов’язково підживіть ґрунт перегноєм — він покращить ріст квасолі.

Перегной
Людина, яка тримає перегній у лопаті. Фото: IDN Times

Крок 4 — посадка квасолі

Спочатку перекопайте ділянку, де ви будете садити боби, і зробіть на ній лунки так, щоб відстань між ними становила 15-20 сантиметрів. На дно цих лунок внесіть перегній і полийте поглиблення чистою водою. Помістіть по дві-три насінини в кожну лунку на глибину не більше трьох-чотирьох сантиметрів.

Наприкінці просто посипте лунки з насінням квасолі землею і розрівняйте грядку. 

Нагадаємо, ми писали про те, що додати до лунок з цибулею, щоб пришвидшити її ріст. 

Раніше ми розповідали про те, що ні в якому разі не можна садити біля кабачків на городі. 

Також ми повідомляли про те, що варто садити біля часнику на городі для кращого врожаю.

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