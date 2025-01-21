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Как надо посадить фасоль на огороде для большого урожая — советы

21 января 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно сажать фасоль на огороде — советы для большого урожая
Человек, который держит урожай фасоли в руках. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Не секрет, что фасоль пользуется большим спросом во время приготовления блюд, а потому ее важно вырастить крепкой и вкусной. Опытные дачники рассказали, как правильно посадить эту бобовую культуру на огороде, чтобы собрать большой урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Шаг 1 — подготовка семян

Прежде, чем сажать фасоль на огороде, необходимо перебрать семена, убрав поврежденные и плохого качества. Затем замочите их в воде, оставив в таком состоянии на одну ночь, и можете добавить в чистую воду специальные стимуляторы роста.

Но ни в коем случае не оставляйте бобы в воде дольше, чем на 15 часов, ведь они "захлебнутся" и испортятся.

Фасоль
Замачивание фасоли в миске. Фото: Pinterest

Шаг 2 — выбор места на огороде для посадки

Опытные дачники советуют сажать эту бобовую культуру под забором, ведь именно туда всегда попадают прямые солнечные лучи. Если вы выбрали вьющийся сорт, посадите фасоль на сетку и тогда вам можно забыть об установке дополнительных опор.

Лучше сажать эту культуру после картофеля, капусты, огурцов или лука. Кроме того, саму фасоль можно смело сажать в междурядье растений, ведь это сидерат, а это значит, что он наделяет почву азотом и ускоряет рост всех культур вокруг.

Шаг 3 — подготовка почвы

Фасоль любит плодородную, влажную и рыхлую почву, поэтому идеальным вариантом будет суглинистая и супесчаная земля. Но прежде, чем сажать бобовую культуру, обязательно подкормите почву перегноем — он улучшит рост фасоли.

Перегной
Человек, который держит перегной в лопате. Фото: IDN Times

Шаг 4 — посадка фасоли

Сначала перекопайте участок, где вы будете сажать бобы, и сделайте на нем лунки так, чтобы расстояние между ними составляло 15-20 сантиметров. На дно этих лунок внесите перегной и полейте углубления чистой водой. Поместите по два-три семени в каждую лунку на глубину не более трех-четырех сантиметров.

В конце просто посыпьте лунки с семенами фасоли землей и разровняйте грядку.

Напомним, мы писали о том, что добавить в лунки с луком, чтобы ускорить его рост.

Ранее мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя сажать возле кабачков на огороде.

Также мы сообщали о том, что стоит сажать возле чеснока на огороде для лучшего урожая.

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