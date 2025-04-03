Як можна позбутися попелиці на кукурудзі без хімії — народні засоби, поради дачникам

Літня дачниця, яка збирає врожай кукурудзи на городі. Фото: Freepik

Якщо ви побачили на колосках і стеблах кукурудзи маленьких комашок зеленого кольору, будьте обережні, адже її атакувала попелиця. Щоб позбутися цієї проблеми, скористайтеся простими, але ефективними народними методами, а якими саме — дізнайтеся нижче.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви посадили кукурудзу, щоб потім влітку насолодитися молодими і солодкими качанами, краще відмовитися від ідеї обробляти цю культуру хімічними засобами. Існує велика кількість різних народних методів, які з легкістю замінять хімічні засоби і ефективно боротимуться зі шкідниками.

Зокрема, це стосується і попелиці, яка здатна знищити кукурудзу і залишити вас без врожаю. Якщо ви не хочете, щоб це сталося, дізнайтеся, якими народними методами можна позбутися цих паразитів.

Дві попелиці на листі рослини. Фото: Uniagro

Як позбутися попелиці на кукурудзі

Дачники кажуть, що найефективнішим методом боротьби з попелицею на кукурудзі вважається мильний розчин, яким всього за кілька обробок можна повністю позбутися шкідника. Справа в тому, що мило може знищити панцир попелиці.

Розчин з рідкого мила

Щоб приготувати ефективний засіб проти попелиці, візьміть такі інгредієнти, як:

Рідке мило — дві чайні ложки

Рослинна олія — одна склянка

Вода — 0,5 літрів

Змішайте ці інгредієнти і покропіть готовим розчином постраждалі ділянки на качанах.

Два качана кукурудзи в руках. Фото: Freepik

Розчин з господарського мила

Якщо у вас вдома немає рідкого мила, можете скористатися господарським, яке також допоможе в боротьбі з попелицею на кукурудзі. Для приготування ефективної суміші змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Господарське мило — четвертина

Сода — одна столова ложка

Вода — один літр

Розчиніть соду у воді, натріть мило і готовий розчин поставте настоятися на три години, після чого покропіть качани.

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