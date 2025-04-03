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Як захистити кукурудзу від попелиці — ефективні народні методи

3 квітня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна позбутися попелиці на кукурудзі без хімії — народні засоби, поради дачникам
Літня дачниця, яка збирає врожай кукурудзи на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви побачили на колосках і стеблах кукурудзи маленьких комашок зеленого кольору, будьте обережні, адже її атакувала попелиця. Щоб позбутися цієї проблеми, скористайтеся простими, але ефективними народними методами, а якими саме — дізнайтеся нижче.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви посадили кукурудзу, щоб потім влітку насолодитися молодими і солодкими качанами, краще відмовитися від ідеї обробляти цю культуру хімічними засобами. Існує велика кількість різних народних методів, які з легкістю замінять хімічні засоби і ефективно боротимуться зі шкідниками.

Зокрема, це стосується і попелиці, яка здатна знищити кукурудзу і залишити вас без врожаю. Якщо ви не хочете, щоб це сталося, дізнайтеся, якими народними методами можна позбутися цих паразитів.

Тля
Дві попелиці на листі рослини. Фото: Uniagro

Як позбутися попелиці на кукурудзі

Дачники кажуть, що найефективнішим методом боротьби з попелицею на кукурудзі вважається мильний розчин, яким всього за кілька обробок можна повністю позбутися шкідника. Справа в тому, що мило може знищити панцир попелиці.

Розчин з рідкого мила

Щоб приготувати ефективний засіб проти попелиці, візьміть такі інгредієнти, як:

  • Рідке мило — дві чайні ложки
  • Рослинна олія — одна склянка
  • Вода — 0,5 літрів

Змішайте ці інгредієнти і покропіть готовим розчином постраждалі ділянки на качанах. 

Кукуруза
Два качана кукурудзи в руках. Фото: Freepik

Розчин з господарського мила

Якщо у вас вдома немає рідкого мила, можете скористатися господарським, яке також допоможе в боротьбі з попелицею на кукурудзі. Для приготування ефективної суміші змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Господарське мило — четвертина
  • Сода — одна столова ложка
  • Вода — один літр

Розчиніть соду у воді, натріть мило і готовий розчин поставте настоятися на три години, після чого покропіть качани.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини посадити на городі, щоб позбутися кліщів. 

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити врожай моркви від морквяної мухи. 

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