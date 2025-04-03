Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как защитить кукурузу от тли — эффективные народные методы arrow

Как защитить кукурузу от тли — эффективные народные методы

3 апреля 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно избавиться от тли на кукурузе без химии — народные средства, советы дачникам
Пожилая дачница, которая собирает урожай кукурузы на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы увидели на колосках и стеблях кукурузы маленьких насекомых зеленого цвета, будьте осторожны, ведь ее атаковала тля. Чтобы избавиться от этой проблемы, воспользуйтесь простыми, но эффективными народными методами, а какими именно — узнайте ниже.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Если вы посадили кукурузу, чтобы потом летом насладиться молодыми и сладкими кочанами, лучше отказаться от идеи обрабатывать эту культуру химическими средствами. Существует большое количество различных народных методов, которые с легкостью заменят химические средства и будут эффективно бороться с вредителями.

В частности, это касается и тли, которая способна уничтожить кукурузу и оставить вас без урожая. Если вы не хотите, чтобы это произошло, узнайте, какими народными методами можно избавиться от этих паразитов.

Тля
Две тли на листьях растения. Фото: Uniagro

Как избавиться от тли на кукурузе

Дачники говорят, что самым эффективным методом борьбы с тлей на кукурузе считается мыльный раствор, которым всего за несколько обработок можно полностью избавиться от вредителя. Дело в том, что мыло может уничтожить панцирь тли.

Раствор из жидкого мыла

Чтобы приготовить эффективное средство против тли, возьмите такие ингредиенты, как:

  • Жидкое мыло — две чайные ложки
  • Растительное масло — один стакан
  • Вода — 0,5 литров

Смешайте эти ингредиенты и побрызгайте готовым раствором пострадавшие участки на кочанах.

Кукуруза
Два кочана кукурузы в руках. Фото: Freepik

Раствор из хозяйственного мыла

Если у вас дома нет жидкого мыла, можете воспользоваться хозяйственным, которое также поможет в борьбе с тлей на кукурузе. Для приготовления эффективной смеси смешайте между собой такие ингредиенты, как:

  • Хозяйственное мыло — четверть
  • Сода — одна столовая ложка
  • Вода — один литр

Растворите соду в воде, натрите мыло и готовый раствор поставьте настояться на три часа, после чего побрызгайте кочаны.

Напомним, мы писали о том, какие растения посадить на огороде, чтобы избавиться от клещей.

Ранее мы рассказывали о том, как можно защитить урожай моркови от морковной мухи.

Также мы сообщали о том, что посадить рядом с капустой на огороде, чтобы защитить ее от вредителей и болезней.

советы народные методы эффективные способы кукуруза вредители тля

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:30 Отсрочка из-за беременности жены — возможно ли получить

02:21 Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике США

01:39 Трамп считает, что в достижении мира в Украине есть прогресс

01:30 Цифровизация ВВК — все заключения теперь в электронном формате

01:03 Мужчина избил пограничника — что решил суд

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

00:33 Пограничница пропустила мужчин за границу — что решил суд

00:30 Боевая повестка без подписи — имеет ли ТЦК такое право

00:28 Трамп ввел пошлины против всех стран мира — есть ли там Украина

2 апреля 2025

23:56 Трамп введет пошлину на иностранные автомобили — когда это будет

23:56 Трамп ввел новые пошлины для стран — что это значит

02:30 Отсрочка из-за беременности жены — возможно ли получить

02:21 Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике США

01:39 Трамп считает, что в достижении мира в Украине есть прогресс

01:30 Цифровизация ВВК — все заключения теперь в электронном формате

01:03 Мужчина избил пограничника — что решил суд

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

00:33 Пограничница пропустила мужчин за границу — что решил суд

00:30 Боевая повестка без подписи — имеет ли ТЦК такое право

00:28 Трамп ввел пошлины против всех стран мира — есть ли там Украина

2 апреля 2025

23:56 Трамп введет пошлину на иностранные автомобили — когда это будет

23:56 Трамп ввел новые пошлины для стран — что это значит

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля 2025

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта 2025

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

Text

23:00 Трамп подписывает закон о новых пошлинах — прямой эфир

Text

17:50 Стармер и Макрон готовят новую поддержку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Что сделают США, если РФ не пойдет на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский призвал США действовать из-за атак РФ — эфир Ранок.LIVE

1 апреля 2025
Text

17:50 Украина рассматривает новое соглашение с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп хочет, чтобы Путин пошел на сделку о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

31 марта 2025
Text

17:50 Заявление Ермака о нарушении Россией перемирия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп ужесточает условия по сделке об ископаемых — эфир День.LIVE

Text

12:30 Главы МИД союзников выступают с заявлениями об Украине — эфир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно

20 марта 2025

Один знак Зодиака сорвет финансовый джекпот в апреле 2025 года