Как можно избавиться от тли на кукурузе без химии — народные средства, советы дачникам

Как защитить кукурузу от тли — эффективные народные методы
Если вы увидели на колосках и стеблях кукурузы маленьких насекомых зеленого цвета, будьте осторожны, ведь ее атаковала тля. Чтобы избавиться от этой проблемы, воспользуйтесь простыми, но эффективными народными методами, а какими именно — узнайте ниже.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Если вы посадили кукурузу, чтобы потом летом насладиться молодыми и сладкими кочанами, лучше отказаться от идеи обрабатывать эту культуру химическими средствами. Существует большое количество различных народных методов, которые с легкостью заменят химические средства и будут эффективно бороться с вредителями.
В частности, это касается и тли, которая способна уничтожить кукурузу и оставить вас без урожая. Если вы не хотите, чтобы это произошло, узнайте, какими народными методами можно избавиться от этих паразитов.
Как избавиться от тли на кукурузе
Дачники говорят, что самым эффективным методом борьбы с тлей на кукурузе считается мыльный раствор, которым всего за несколько обработок можно полностью избавиться от вредителя. Дело в том, что мыло может уничтожить панцирь тли.
Раствор из жидкого мыла
Чтобы приготовить эффективное средство против тли, возьмите такие ингредиенты, как:
- Жидкое мыло — две чайные ложки
- Растительное масло — один стакан
- Вода — 0,5 литров
Смешайте эти ингредиенты и побрызгайте готовым раствором пострадавшие участки на кочанах.
Раствор из хозяйственного мыла
Если у вас дома нет жидкого мыла, можете воспользоваться хозяйственным, которое также поможет в борьбе с тлей на кукурузе. Для приготовления эффективной смеси смешайте между собой такие ингредиенты, как:
- Хозяйственное мыло — четверть
- Сода — одна столовая ложка
- Вода — один литр
Растворите соду в воде, натрите мыло и готовый раствор поставьте настояться на три часа, после чего побрызгайте кочаны.
Напомним, мы писали о том, какие растения посадить на огороде, чтобы избавиться от клещей.
Ранее мы рассказывали о том, как можно защитить урожай моркови от морковной мухи.
Также мы сообщали о том, что посадить рядом с капустой на огороде, чтобы защитить ее от вредителей и болезней.
Читайте Новини.LIVE!