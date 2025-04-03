Как можно избавиться от тли на кукурузе без химии — народные средства, советы дачникам

Пожилая дачница, которая собирает урожай кукурузы на огороде. Фото: Freepik

Если вы увидели на колосках и стеблях кукурузы маленьких насекомых зеленого цвета, будьте осторожны, ведь ее атаковала тля. Чтобы избавиться от этой проблемы, воспользуйтесь простыми, но эффективными народными методами, а какими именно — узнайте ниже.

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Если вы посадили кукурузу, чтобы потом летом насладиться молодыми и сладкими кочанами, лучше отказаться от идеи обрабатывать эту культуру химическими средствами. Существует большое количество различных народных методов, которые с легкостью заменят химические средства и будут эффективно бороться с вредителями.

В частности, это касается и тли, которая способна уничтожить кукурузу и оставить вас без урожая. Если вы не хотите, чтобы это произошло, узнайте, какими народными методами можно избавиться от этих паразитов.

Две тли на листьях растения. Фото: Uniagro

Как избавиться от тли на кукурузе

Дачники говорят, что самым эффективным методом борьбы с тлей на кукурузе считается мыльный раствор, которым всего за несколько обработок можно полностью избавиться от вредителя. Дело в том, что мыло может уничтожить панцирь тли.

Раствор из жидкого мыла

Чтобы приготовить эффективное средство против тли, возьмите такие ингредиенты, как:

Жидкое мыло — две чайные ложки

Растительное масло — один стакан

Вода — 0,5 литров

Смешайте эти ингредиенты и побрызгайте готовым раствором пострадавшие участки на кочанах.

Два кочана кукурузы в руках. Фото: Freepik

Раствор из хозяйственного мыла

Если у вас дома нет жидкого мыла, можете воспользоваться хозяйственным, которое также поможет в борьбе с тлей на кукурузе. Для приготовления эффективной смеси смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Хозяйственное мыло — четверть

Сода — одна столовая ложка

Вода — один литр

Растворите соду в воде, натрите мыло и готовый раствор поставьте настояться на три часа, после чего побрызгайте кочаны.

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