Коли треба садити диню на городі в 2025 році — сприятливі дні, поради дачникам

Дачник з вирощеною динею в руці. Фото: Freepik

Влітку багато людей люблять їсти солодкі дині, але деякі дачники неправильно їх висаджують, через що врожай виходить невдалим. Тому досвідчені городники розповіли, коли краще садити цю ягоду в 2025 році, щоб вона гарантовано дала великий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Диня — це улюблена ягода багатьох людей, тому багато дачників намагаються її виростити у себе на городі. Щоб врожай дійсно вийшов смачним і солодким, варто знати, при якій погоді та в яких умовах варто садити цю ягоду.

Вирощений врожай дині на городі. Фото: Pinterest

Коли краще садити диню в 2025 році

Запам’ятайте, що диня любить тепло, тому вона краще росте тоді, коли надворі від 25 до 30 градусів тепла. Оскільки ця ягода не може витримати заморозків, строки посадки залежать від того, в яких кліматичних умовах ви живете.

Вирощування дині на городі. Фото: Freepik

Коли сіяти насіння дині у відкритий ґрунт

На городі диню садити краще тоді, коли температура ґрунту становитиме 15-18 тепла, а вночі гарантовано не буде заморозків. Якщо ви живете:

У південних регіонах — садіть диню наприкінці квітня чи на початку травня

У центральних регіонах — садіть диню всередині чи наприкінці травня

У північних чи західних регіонах — садіть диню на початку чи всередині червня

Коли сіяти диню через розсаду

Якщо ви хочете прискорити дозрівання дині, можете її виростити через розсаду, особливо, якщо ви живете в прохолодному кліматі. Сіяти насіння цієї ягоди на розсаду потрібно десь за 30-35 днів до посіву на городі, а у відкритий ґрунт переносити цю розсаду треба всередині чи наприкінці травня, коли надворі стабільно буде вище 15 тепла.

Нагадаємо, ми писали про те, як посадити диню на городі для гарного врожаю.

Раніше ми розповідали про те, чому диня на городі виростає несолодкою.

Також ми повідомляли про те, чим потрібно підживити кавун, щоб виростити солодкі ягоди.