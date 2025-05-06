Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Коли садити диню на городі в 2025 році — найкращі дні arrow

Коли садити диню на городі в 2025 році — найкращі дні

6 травня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Коли треба садити диню на городі в 2025 році — сприятливі дні, поради дачникам
Дачник з вирощеною динею в руці. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Влітку багато людей люблять їсти солодкі дині, але деякі дачники неправильно їх висаджують, через що врожай виходить невдалим. Тому досвідчені городники розповіли, коли краще садити цю ягоду в 2025 році, щоб вона гарантовано дала великий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Диня — це улюблена ягода багатьох людей, тому багато дачників намагаються її виростити у себе на городі. Щоб врожай дійсно вийшов смачним і солодким, варто знати, при якій погоді та в яких умовах варто садити цю ягоду.

Дыня
Вирощений врожай дині на городі. Фото: Pinterest

Коли краще садити диню в 2025 році

Запам’ятайте, що диня любить тепло, тому вона краще росте тоді, коли надворі від 25 до 30 градусів тепла. Оскільки ця ягода не може витримати заморозків, строки посадки залежать від того, в яких кліматичних умовах ви живете. 

Дыня на огороде
Вирощування дині на городі. Фото: Freepik

Коли сіяти насіння дині у відкритий ґрунт

На городі диню садити краще тоді, коли температура ґрунту становитиме 15-18 тепла, а вночі гарантовано не буде заморозків. Якщо ви живете:

  • У південних регіонах — садіть диню наприкінці квітня чи на початку травня
  • У центральних регіонах — садіть диню всередині чи наприкінці травня
  • У північних чи західних регіонах — садіть диню на початку чи всередині червня

Коли сіяти диню через розсаду

Якщо ви хочете прискорити дозрівання дині, можете її виростити через розсаду, особливо, якщо ви живете в прохолодному кліматі. Сіяти насіння цієї ягоди на розсаду потрібно десь за 30-35 днів до посіву на городі, а у відкритий ґрунт переносити цю розсаду треба всередині чи наприкінці травня, коли надворі стабільно буде вище 15 тепла.

Нагадаємо, ми писали про те, як посадити диню на городі для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, чому диня на городі виростає несолодкою. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно підживити кавун, щоб виростити солодкі ягоди.

рослини ягоди поради город диня
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:19 РФ вдарила балістикою по цивільній інфраструктурі Сумщини

18:06 Українці можуть отримати грант у 6 500 євро — як подати заявку

18:04 Кадиров просить звільнення з посади глави Чечні — що відомо

17:59 СБУ пояснює школярам, як уникнути вербування російських спецслужб

17:55 Обіцяв надприбутки — ділок ошукав одеситів на 12 мільйонів

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

Text

17:50 В Україну повернулися 205 захисників — ефір Вечір.LIVE

17:45 Аліменти у 2025 році — як мають платити військові

17:26 Банк у РФ зателефонував жінці 440 разів і отримав великий штраф

17:26 Уклав шлюб із сусідкою — прикордонники викрили любовний трикутник

17:25 Фрідріх Мерц з другої спроби став канцлером Німеччини

18:19 РФ вдарила балістикою по цивільній інфраструктурі Сумщини

18:06 Українці можуть отримати грант у 6 500 євро — як подати заявку

18:04 Кадиров просить звільнення з посади глави Чечні — що відомо

17:59 СБУ пояснює школярам, як уникнути вербування російських спецслужб

17:55 Обіцяв надприбутки — ділок ошукав одеситів на 12 мільйонів

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

17:45 Аліменти у 2025 році — як мають платити військові

17:26 Банк у РФ зателефонував жінці 440 разів і отримав великий штраф

17:26 Уклав шлюб із сусідкою — прикордонники викрили любовний трикутник

17:25 Фрідріх Мерц з другої спроби став канцлером Німеччини

17:22 День піхоти — Зеленський відзначив бійців держнагородами

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

4 травня 2025

Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

3 травня 2025

За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

1 травня 2025

Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться