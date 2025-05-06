Когда надо сажать дыню на огороде в 2025 году — благоприятные дни, советы дачникам

Дачник с выращенной дыней в руке. Фото: Freepik

Летом многие люди любят есть сладкие дыни, но некоторые дачники неправильно их высаживают, из-за чего урожай получается не очень. Поэтому опытные огородники рассказали, когда лучше сажать эту ягоду в 2025 году, чтобы она гарантированно дала большой урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Дыня — это любимая ягода многих людей, поэтому многие дачники стараются ее вырастить у себя на огороде. Чтобы урожай действительно получился вкусным и сладким, стоит знать, при какой погоде и в каких условиях стоит сажать эту ягоду.

Выращенный урожай дыни на огороде. Фото: Pinterest

Когда лучше сажать дыню в 2025 году

Запомните, что дыня любит тепло, поэтому она лучше растет тогда, когда на улице от 25 до 30 градусов тепла. Поскольку эта ягода не может выдержать заморозков, сроки посадки зависят от того, в каких климатических условиях вы живете.

Выращивание дыни на огороде. Фото: Freepik

Когда сеять семена дыни в открытый грунт

На огороде дыню сажать лучше тогда, когда температура почвы будет составлять 15-18 тепла, а ночью гарантированно не будет заморозков. Если вы живете:

В южных регионах — сажайте дыню в конце апреля или в начале мая

В центральных регионах — сажайте дыню в середине или в конце мая

В северных или западных регионах — сажайте дыню в начале или в середине июня

Когда сеять дыню через рассаду

Если вы хотите ускорить созревание дыни, можете ее вырастить через рассаду, особенно, если вы живете в прохладном климате. Сеять семена этой ягоды на рассаду нужно где-то за 30-35 дней до посева на огороде, а в открытый грунт переносить эту рассаду надо в середине или в конце мая, когда на улице стабильно будет выше 15 тепла.

Напомним, мы писали о том, как посадить дыню на огороде для хорошего урожая.

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