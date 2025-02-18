Який сорт дині посадити на городі для великого врожаю — корисні поради дачникам

Дачник, який тримає вирощену диню на городі. Фото: скриншот з YouTube

Не секрет, що диня — це смачна ягода, яка користується особливою популярністю влітку, але багато хто вважає, що далеко не всі дачники можуть виростити її. Ми розповідаємо, які сорти дині варто посадити на городі, щоб потім зібрати великі, смачні та соковиті ягоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Сьогодні існує понад три тисячі сортів дині, але селекціонери продовжують виводити нові різновиди, які ростуть при будь-якій погоді, зберігаючи свій аромат і присмак. Тому дуже важливо перед посадкою цієї ягоди обрати той сорт, який зможе дати великий врожай.

Дачники з досвідом розповіли, які сорти дині варто посадити на своїй городній ділянці, щоб у майбутньому зібрати великий врожай смачних, солодких і соковитих плодів.

Врожай дині на городі. Фото: Pinterest

Найкращі сорти дині для посадки на городі

Перш, ніж садити диню на городі, необхідно звернути увагу на свій регіон проживання і кліматичні умови. Однак, найкращими сортами цієї ягоди досвідчені дачники вважають такі сорти, як:

Сорт "Раня 113"

Сорт "Карамелька"

Сорт "Флоренція F1"

Сорт "Малага"

Сорт "Дакаро F1"

Сорт "Леся"

Сорт "Амалік F1"

Сорт "Райдужна"

Розрізана диня на столі. Фото: Decorexpro

В якому ґрунті краще вирощувати диню

Для гарного врожаю дині її необхідно садити у відповідному типі ґрунту — у суглинистому, піщаному, супіщаному або ж чернозуми. Однак, якщо на вашій ділянці інший ґрунт, обирайте для посадки різновиди, які вважаються більш стійкими до вологи.

Якщо ви будете дотримуватися цих порад і правильно доглядатимете диню у процесі вирощування, вам вдасться виростити такий врожай, якому точно заздритимуть сусіди.

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