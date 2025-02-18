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Какой сорт дыни лучше сажать на огороде — советы дачникам

18 февраля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Какой сорт дыни посадить на огороде для большого урожая — полезные советы дачникам
Дачник, который держит выращенную на огороде дыню. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Не секрет, что дыня — это вкусная ягода, которая пользуется особой популярностью летом, но многие считают, что далеко не все дачники могут вырастить ее. Мы рассказываем, какие сорта дыни стоит посадить на огороде, чтобы потом собрать крупные, вкусные и сочные ягоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сегодня существует более трех тысяч сортов дыни, но селекционеры продолжают выводить новые разновидности, которые растут при любой погоде, сохраняя свой аромат и привкус. Поэтому очень важно перед посадкой этой ягоды выбрать тот сорт, который сможет дать большой урожай.

Дачники с опытом рассказали, какие сорта дыни стоит посадить на своем огородном участке, чтобы в будущем собрать большой урожай вкусных, сладких и сочных плодов.

Дыня
Урожай дыни на огороде. Фото: Pinterest

Самые лучшие сорта дыни для посадки на огороде

Прежде, чем сажать дыню на огороде, необходимо обратить внимание на свой регион проживания и климатические условия. Однако, самыми лучшими сортами этой ягоды опытные дачники считают такие сорта, как:

  • Сорт "Раня 113"
  • Сорт "Карамелька"
  • Сорт "Флоренция F1"
  • Сорт "Малага"
  • Сорт "Дакаро F1"
  • Сорт "Леся"
  • Сорт "Амалик F1"
  • Сорт "Радужная"
Дыни
Разрезанная дыня на столе. Фото: Decorexpro

В какой почве лучше выращивать дыню

Для хорошего урожая дыни ее необходимо сажать в соответствующем типе почвы — в суглинистой, песчаной, супесчаной или же черноземе. Однако, если на вашем участке другая почва, выбирайте для посадки разновидности, которые считаются более устойчивыми к влаге.

Если вы будете придерживаться этих советов и правильно ухаживать за дыней в процессе выращивания, вам удастся вырастить такой урожай, которому точно будут завидовать соседи.

Напомним, мы писали о том, как можно выбрать спелую и сладкую дыню в магазине.

Ранее мы рассказывали о том, почему дыня выросла несладкой и какие ошибки портят урожай.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно сажать арбуз на огороде.

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