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Чим підживити кавун, щоб насолодитися солодкими ягодами влітку

5 травня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чим треба підживити кавун на городі для смачного врожаю — корисні поради дачникам
Людина, яка збирає врожай кавунів на городі. Фото: House Digest
Христина Кучугурна - Редактор

Багато українців люблять насолоджуватися кавунами влітку, але, на жаль, не у всіх вдається виростити смачні ягоди на городі. Досвідчені дачники пояснили, якими добривами варто підживити цю культуру, щоб вона дала великий і солодкий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Кожен дачник із досвідом знає, що кавуни дуже люблять органічні та мінеральні добрива. Для отримання великого врожаю восени потрібно вносити добрива із вмістом калію і фосфору, а навесні — азотні добрива. Однак, варто знати, чим саме потрібно підживлювати кавуни.

Арбуз
Вирощений кавун на городі. Фото: Pixabay

Чим удобрювати кавуни на городі

Досвідчені дачники рекомендують удобрювати кавуни на городі гноєм, курячим послідом і деревним попелом. Справа в тому, що ці добрива гарно впливають на врожай цієї ягоди, адже, наприклад, у складі деревного попелу міститься багато фосфору, калію та інших корисних речовин.

Однак, є й недоліки попелу — зокрема, в його складі міститься маленька кількість азоту, на відміну від гною, в якому цього елементу, як і калію, дуже багато. Якщо ви хочете підживити кавун деревним попелом, дізнайтеся, як саме це потрібно робити.

Растение арбуза
Посадка розсади кавуна на городі. Фото: Pinterest

Як правильно підживлювати кавуни попелом

Дачники кажуть, що десяти кілограм такого добрива вистачить на одну сотку землі. Удобрювати деревним попелом краще тоді, коли ви перекопуєте ґрунт на городі. Причому, добриво потрібно вносити в сухому вигляді тоді, коли ви готуєте землю до посадки рослин.

Що стосується кавунів, то для підживлення цієї ягоди потрібно приготувати спеціальну суміш, якою можна поливати ґрунт під розсаду. Для приготування такого ефективного розчину потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Деревний попіл — 200 грамів
  • Вода — десять літрів

Змішайте попіл у воді, потім залиште суміш настоятися на один тиждень, після чого полийте приготовленим розчином кавуни під самий корінь.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно садити кавуни на городі для великого врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, як зрозуміти, що можна збирати врожай кавунів на городі. 

Також ми повідомляли про те, навіщо розкидати кірки кавунів на городі та в саду.

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