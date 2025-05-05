Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Чем подкормить арбуз, чтобы насладиться сладкими ягодами летом arrow

Чем подкормить арбуз, чтобы насладиться сладкими ягодами летом

5 мая 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем надо подкормить арбуз на огороде для вкусного урожая — полезные советы дачникам
Человек, который собирает урожай арбузов на огороде. Фото: House Digest
Кристина Кучугурная - Редактор

Многие украинцы любят наслаждаться арбузами летом, но, к сожалению, не у всех получается вырастить вкусные ягоды на огороде. Опытные дачники объяснили, какими удобрениями стоит подкормить эту культуру, чтобы она дала большой и сладкий урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Каждый дачник с опытом знает, что арбузы очень любят органические и минеральные удобрения. Для получения большого урожая осенью нужно вносить удобрения с содержанием калия и фосфора, а весной — азотные удобрения. Однако, стоит знать, чем именно нужно подкармливать арбузы.

Арбуз
Выращенный арбуз на огороде. Фото: Pixabay

Чем удобрять арбузы на огороде

Опытные дачники рекомендуют удобрять арбузы на огороде навозом, куриным пометом и древесной золой. Дело в том, что эти удобрения хорошо влияют на урожай этой ягоды, ведь, например, в составе древесной золы содержится много фосфора, калия и других полезных веществ.

Однако, есть и недостатки золы — в частности, в ее составе содержится маленькое количество азота, в отличие от навоза, в котором этого элемента, как и калия, очень много. Если вы хотите подкормить арбуз древесной золой, узнайте, как именно это нужно делать.

Растение арбуза
Посадка рассады арбуза на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно подкармливать арбузы золой

Дачники говорят, что десяти килограмм такого удобрения хватит на одну сотку земли. Удобрять древесной золой лучше тогда, когда вы перекапываете почву на огороде. Причем, удобрение нужно вносить в сухом виде тогда, когда вы готовите землю к посадке растений.

Что касается арбузов, то для подкормки этой ягоды нужно приготовить специальную смесь, которой можно поливать почву под рассаду. Для приготовления такого эффективного раствора нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Древесная зола — 200 грамм
  • Вода — десять литров

Смешайте золу в воде, затем оставьте смесь настояться на одну неделю, после чего полейте приготовленным раствором арбузы под самый корень.

Напомним, мы писали о том, как правильно сажать арбузы на огороде для большого урожая.

Ранее мы рассказывали о том, как понять, что можно собирать урожай арбузов на огороде.

Также мы сообщали о том, зачем разбрасывать корки арбузов на огороде и в саду.

ягоды советы огород эффективные способы арбуз
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:31 В Ватикан прибыли все кардиналы, которые будут голосовать за Папу

20:16 Смертельное ДТП на Киевщине — водитель получил подозрение

20:12 В украинском футболе готовится большая реформа судейства

20:08 Тайна окошка в ванной — что прятали советские архитекторы

20:00 Продление брони в мае — автоматическое или нет

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс - 80x80

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс

19:55 В Киеве ограничат движение по одному из мостов до конца года

19:45 Новые санкции США — что готовит Вашингтон для Москвы

19:42 Украина на 20 месте по гендерному равенству — почему это важно

19:36 Стало известно, какие клубы претендуют на Ротаня

19:35 В РФ школьницы отравились водкой и веществами на концерте

20:31 В Ватикан прибыли все кардиналы, которые будут голосовать за Папу

20:16 Смертельное ДТП на Киевщине — водитель получил подозрение

20:12 В украинском футболе готовится большая реформа судейства

20:08 Тайна окошка в ванной — что прятали советские архитекторы

20:00 Продление брони в мае — автоматическое или нет

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс - 80x80

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс

19:55 В Киеве ограничат движение по одному из мостов до конца года

19:45 Новые санкции США — что готовит Вашингтон для Москвы

19:42 Украина на 20 месте по гендерному равенству — почему это важно

19:36 Стало известно, какие клубы претендуют на Ротаня

19:35 В РФ школьницы отравились водкой и веществами на концерте

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

1 мая 2025

Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

30 апреля 2025

Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

3 мая 2025

Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

2 мая 2025

Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

4 мая 2025

Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

3 мая 2025

За лом меди дорого заплатят в мае — сколько стоит 1 кг металла

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать