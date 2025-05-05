Чем надо подкормить арбуз на огороде для вкусного урожая — полезные советы дачникам

Человек, который собирает урожай арбузов на огороде. Фото: House Digest

Многие украинцы любят наслаждаться арбузами летом, но, к сожалению, не у всех получается вырастить вкусные ягоды на огороде. Опытные дачники объяснили, какими удобрениями стоит подкормить эту культуру, чтобы она дала большой и сладкий урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Каждый дачник с опытом знает, что арбузы очень любят органические и минеральные удобрения. Для получения большого урожая осенью нужно вносить удобрения с содержанием калия и фосфора, а весной — азотные удобрения. Однако, стоит знать, чем именно нужно подкармливать арбузы.

Выращенный арбуз на огороде. Фото: Pixabay

Чем удобрять арбузы на огороде

Опытные дачники рекомендуют удобрять арбузы на огороде навозом, куриным пометом и древесной золой. Дело в том, что эти удобрения хорошо влияют на урожай этой ягоды, ведь, например, в составе древесной золы содержится много фосфора, калия и других полезных веществ.

Однако, есть и недостатки золы — в частности, в ее составе содержится маленькое количество азота, в отличие от навоза, в котором этого элемента, как и калия, очень много. Если вы хотите подкормить арбуз древесной золой, узнайте, как именно это нужно делать.

Посадка рассады арбуза на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно подкармливать арбузы золой

Дачники говорят, что десяти килограмм такого удобрения хватит на одну сотку земли. Удобрять древесной золой лучше тогда, когда вы перекапываете почву на огороде. Причем, удобрение нужно вносить в сухом виде тогда, когда вы готовите землю к посадке растений.

Что касается арбузов, то для подкормки этой ягоды нужно приготовить специальную смесь, которой можно поливать почву под рассаду. Для приготовления такого эффективного раствора нужно взять такие ингредиенты, как:

Древесная зола — 200 грамм

Вода — десять литров

Смешайте золу в воде, затем оставьте смесь настояться на одну неделю, после чего полейте приготовленным раствором арбузы под самый корень.

Напомним, мы писали о том, как правильно сажать арбузы на огороде для большого урожая.

Ранее мы рассказывали о том, как понять, что можно собирать урожай арбузов на огороде.

Также мы сообщали о том, зачем разбрасывать корки арбузов на огороде и в саду.