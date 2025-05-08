Когда надо сажать кукурузу на огороде в мае и июне 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Когда сажать кукурузу весной и летом 2025 — лунный календарь
Уже скоро многие дачники начнут сажать кукурузу на огороде, но чтобы гарантированно получить большой и вкусный урожай, необходимо знать важные вещи. В частности, узнайте, когда именно высаживать эту культуру в открытый грунт весной и летом 2025 года по лунному календарю.
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Когда лучше сажать кукурузу
Прежде, чем сажать кукурузу на огороде, обратите внимание на то, что почва должна прогреться, по крайней мере, до десяти градусов тепла, а температура воздуха на улице должна быть более 15 тепла. Поскольку в этом году в апреле были заморозки, сажать кукурузу дачники рекомендуют, начиная с мая.
Если вы живете в южном регионе, сейте семена этой культуры в начале мая, а если на севере, то начинать это делать лучше в середине мая. Также опытные дачники советуют обратиться за помощью к лунному календарю.
Когда сажать кукурузу весной и летом 2025 года по лунному календарю
Многие дачники перед посадкой кукурузы обращаются к лунному календарю, чтобы проверить фазы Луны. В нем указаны самые благоприятные дни, которые больше подходят для посадки этой культуры на огороде. Поэтому согласно лунному календарю самыми лучшими днями для посадки кукурузы весной и летом этого года считаются такие даты, как:
- 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 мая
- 2, 6, 7-9, 12-14, 18, 25, 30 июня
Как правильно сажать кукурузу
Прежде, чем сажать кукурузу на огороде, переберите семена и выбросьте те, на которых есть черные пятна или следы гнили. Можете сначала прорастить семена, положив их на теплую мокрую ткань на несколько дней. Затем выберите участок, где будет много солнца, и за одну-две недели до посадки перекопайте землю.
Сделайте на участке лунки глубиной пять сантиметров и полейте водой каждую из них, затем положите по два-три семени и закопайте ямы. Осторожно утрамбуйте землю и еще раз полейте. С появлением первых ростков оставьте в каждой лунке по одному самому сильному из них.
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