Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Врожай баклажанів поб'є всі рекорди — секретне місце для посадки arrow

Врожай баклажанів поб'є всі рекорди — секретне місце для посадки

6 травня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Де садити баклажани для рекордного врожаю — секретне місце на городі
Посадка баклажанів для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Баклажани — одна з найвибагливіших культур на городі, особливо до місця посадки. Якщо ви досі садили їх просто "де вільно", час це змінити. Правильно обране місце може суттєво підвищити врожайність овочу, покращити смак плодів та захистити рослини від стресу.

Досвідчені городники розповіли про найкраще місце для посадки баклажанів, щоб врожай вас приємно вразив. 

Реклама
Читайте також:

Ідеальне місце для баклажанів — де садити овоч

Секрет рекордного врожаю — баланс світла та тіні. Найкращою для баклажанів буде ділянка, яка:

  1. Отримує ранкове сонце (з 8 до 12 години);
  2. Потрапляє в півтінь після обіду (після 14:00). 

Чому такий режим освітлення дійсно важливий: 

  • стимулювання активного росту рослини у першій половині дня;
  • захист від перегріву в найспекотніші години;
  • збереження вологи у ґрунті;
  • запобігання стресу для рослини. 

 

Де садити баклажани для рекордного врожаю — секретне місце на городі
Врожай баклажанів на городі. Фото: shutterstock.com

Як створити правильну тінь для баклажанів самостійно

Якщо на вашій ділянці немає природної півтіні, є простий вихід — встановіть тіньові сітки або агроволокно, які обмежують доступ сонця в обідній час.

Можна також садити баклажани поруч з вищими культурами, наприклад, кукурудзою чи соняшниками, кущами або недалеко від дерев, які дадуть легке затінення. 

Досвідчені садівники наголошують, напівтінь після обіду — це не компроміс, а запорука успіху. 

 

Дізнайтесь, де краще посадити баклажани, щоб отримати рекордний врожай
Врожай баклажанів  у ящику. Фото: pexels.com

Чому баклажани не можна садити на сонці

Надмірна кількість ультрафіолету у середині дня викликає:

  • опіки листя;
  • втрату вологи;
  • зниження врожайності;
  • перегрів ґрунту та пошкодження коренів.

 

Раніше ми розповідали, що слід додавати в лунки під час посадки баклажанів. 

Нагадаємо, ми писали, як виростити баклажани, щоб не було гіркоти. 

Також пропонуємо вам дізнатися, де найкраще посадити кабачки, щоб зібрати рекордний урожай. 

врожай овочі поради город баклажан
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:41 В Україні відзначають День піхоти — що варто знати про війська

07:20 Вночі Харків атакували кількома хвилями дронів — які наслідки

07:15 Вартість світла в червні — що буде з тарифами цього літа

07:06 Зарплати у ССО — скільки отримають у травні

07:01 Коли та кому потрібно актуалізувати дані — пояснення ПриватБанку

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

06:54 Нові укази Трампа — погрози студентам та звільнення генералів

06:30 Працівник передумав звільнятися — що робити роботодавцю

06:30 Суд за відстрочку — як зупинити дії ТЦК з мобілізації

06:27 На Донеччині командир оформлював фіктивні "бойові" виплати

06:25 Прохолода й дощі — яка погода буде в Україні сьогодні

07:41 В Україні відзначають День піхоти — що варто знати про війська

07:20 Вночі Харків атакували кількома хвилями дронів — які наслідки

07:15 Вартість світла в червні — що буде з тарифами цього літа

07:06 Зарплати у ССО — скільки отримають у травні

07:01 Коли та кому потрібно актуалізувати дані — пояснення ПриватБанку

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

06:54 Нові укази Трампа — погрози студентам та звільнення генералів

06:30 Працівник передумав звільнятися — що робити роботодавцю

06:30 Суд за відстрочку — як зупинити дії ТЦК з мобілізації

06:27 На Донеччині командир оформлював фіктивні "бойові" виплати

06:25 Прохолода й дощі — яка погода буде в Україні сьогодні

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

4 травня 2025

Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

3 травня 2025

За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати