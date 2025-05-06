Де садити баклажани для рекордного врожаю — секретне місце на городі

Посадка баклажанів для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Баклажани — одна з найвибагливіших культур на городі, особливо до місця посадки. Якщо ви досі садили їх просто "де вільно", час це змінити. Правильно обране місце може суттєво підвищити врожайність овочу, покращити смак плодів та захистити рослини від стресу.

Досвідчені городники розповіли про найкраще місце для посадки баклажанів, щоб врожай вас приємно вразив.

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Секрет рекордного врожаю — баланс світла та тіні. Найкращою для баклажанів буде ділянка, яка:

Отримує ранкове сонце (з 8 до 12 години); Потрапляє в півтінь після обіду (після 14:00).

Чому такий режим освітлення дійсно важливий:

стимулювання активного росту рослини у першій половині дня;

захист від перегріву в найспекотніші години;

збереження вологи у ґрунті;

запобігання стресу для рослини.

Врожай баклажанів на городі. Фото: shutterstock.com

Як створити правильну тінь для баклажанів самостійно

Якщо на вашій ділянці немає природної півтіні, є простий вихід — встановіть тіньові сітки або агроволокно, які обмежують доступ сонця в обідній час.

Можна також садити баклажани поруч з вищими культурами, наприклад, кукурудзою чи соняшниками, кущами або недалеко від дерев, які дадуть легке затінення.

Досвідчені садівники наголошують, напівтінь після обіду — це не компроміс, а запорука успіху.

Врожай баклажанів у ящику. Фото: pexels.com

Чому баклажани не можна садити на сонці

Надмірна кількість ультрафіолету у середині дня викликає:

опіки листя;

втрату вологи;

зниження врожайності;

перегрів ґрунту та пошкодження коренів.

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