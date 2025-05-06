Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Урожай баклажанов побьет рекорды — секретное место для посадки arrow

Урожай баклажанов побьет рекорды — секретное место для посадки

6 мая 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Где сажать баклажаны для рекордного урожая — секретное место на огороде
Посадка баклажанов для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Баклажаны — одна из самых прихотливых культур на огороде, особенно к месту посадки. Если вы до сих пор сажали их просто "где свободно", пора это изменить. Правильно выбранное место может существенно повысить урожайность овоща, улучшить вкус плодов и защитить растения от стресса.

Опытные огородники рассказали о лучшем месте для посадки баклажанов, чтобы урожай вас приятно удивил.

Реклама
Читайте также:

Идеальное место для баклажанов — где сажать овощ

Секрет рекордного урожая — баланс света и тени. Лучшим для баклажанов будет участок, который:

  1. Получает утреннее солнце (с 8 до 12 часов);
  2. Попадает в полутень после обеда (после 14:00).

Почему такой режим освещения действительно важен:

  • стимулирование активного роста растения в первой половине дня;
  • защита от перегрева в самые жаркие часы;
  • сохранение влаги в почве;
  • предотвращение стресса для растения.

 

Где сажать баклажаны для рекордного урожая — секретное место на огороде
Урожай баклажанов на огороде. Фото: shutterstock.com

Как создать правильную тень для баклажанов самостоятельно

Если на вашем участке нет естественной полутени, есть простой выход — установите теневые сетки или агроволокно, которые ограничивают доступ солнца в обеденное время.

Можно также сажать баклажаны рядом с более высокими культурами, например, кукурузой или подсолнухами, кустами или недалеко от деревьев, которые дадут легкое затенение.

Опытные садоводы отмечают, полутень после обеда — это не компромисс, а залог успеха.

 

Узнайте, где лучше посадить баклажаны, чтобы получить рекордный урожай
Уражай баклажанов в ящике. Фото: pexels.com

Почему баклажаны нельзя сажать на солнце

Чрезмерное количество ультрафиолета в середине дня вызывает:

  • ожоги листьев;
  • потерю влаги;
  • снижение урожайности;
  • перегрев почвы и повреждение корней.

 

Ранее мы рассказывали, что следует добавлять в лунки во время посадки баклажанов.

Напомним, мы писали, как вырастить баклажаны, чтобы не было горечи.

Также предлагаем вам узнать, где лучше всего посадить кабачки, чтобы собрать рекордный урожай.

урожай овощи советы огород баклажан
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:39 ВСУ продолжают держать оборону на всех направлениях — карты боев

08:29 Нарушение правил военного учета — когда и кто может задержать

08:28 РФ атаковала рынок "Барабашово" в Харькове — фото последствий

08:18 Атеросклероз — как вовремя распознать болезнь

08:15 Прописка 2025 — где зарегистрироваться, если нет своего жилья

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс - 80x80

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс

08:15 Трамп заявил, что победу во Второй мировой одержали только США

08:05 Компенсации ветеранам — где получить до 30 000 грн на отдых

Text

08:00 Трамп удивил заявлением о перемирии — эфир Ранок.LIVE

08:00 США будут платить по 1 тыс. долларов мигрантам — детали

07:57 Очень много — Трамп о трехдневном перемирии Путина

08:39 ВСУ продолжают держать оборону на всех направлениях — карты боев

08:29 Нарушение правил военного учета — когда и кто может задержать

08:28 РФ атаковала рынок "Барабашово" в Харькове — фото последствий

08:18 Атеросклероз — как вовремя распознать болезнь

08:15 Прописка 2025 — где зарегистрироваться, если нет своего жилья

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс - 80x80

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс

08:15 Трамп заявил, что победу во Второй мировой одержали только США

08:05 Компенсации ветеранам — где получить до 30 000 грн на отдых

08:00 США будут платить по 1 тыс. долларов мигрантам — детали

07:57 Очень много — Трамп о трехдневном перемирии Путина

07:55 Киевское метро обновит мебель — в тендере офисный люкс за миллион

22:33 Курортный сезон в Одессе — стоит ли открывать пляжи

2 мая

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

1 мая 2025

Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

3 мая 2025

Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

30 апреля 2025

Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

2 мая 2025

Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

4 мая 2025

Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

3 мая 2025

За лом меди дорого заплатят в мае — сколько стоит 1 кг металла

Депортация украинцев из Германии — как избежать выселения в мае

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать