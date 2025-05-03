Де садити кабачки для рекордного врожаю — секретне місце на городі

Посів кабачків для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Кабачки — один із найпопулярніших овочів серед українців. Їх цінують за невибагливість у догляді, швидке дозрівання та універсальність у кулінарії — з них готують сотні страв, від оладок до консервації. Але щоб зібрати справді щедрий і якісний урожай, важливо знати не лише коли і як садити кабачки, а й де саме.

Ділимося з вами секретом досвідчених городників, де найкраще посадити кабачки, щоб зібрати рекордний урожай. Ці прості рішення не лише заощадять місце на городі, а й створять ідеальні умови для росту.

Реклама

Читайте також:

Найкращі місця для посадки кабачків

1. У старій бочці

Це нестандартне рішення, але надзвичайно ефективне. Річ у тім, що замкнутий простір довше утримує вологу та підтримує комфортну для рослин температуру.

Що потрібно зробити:

візьміть металеву або пластикову бочку;

обов'язково зробіть дренажні отвори у бочці;

розмістіть у добре освітленому місці, захищеному від сильного вітру;

заповніть бочку шарами: гілки, трава, компост, родючий ґрунт (органіка виділяє тепло, прискорюючи ріст);

посадіть розсаду або посійте насіння;

садіть 2–3 рослини на одну бочку;

не заглиблюйте насіння або розсаду занадто глибоко — 3-4 см достатньо;

поливайте регулярно, особливо в спекотну погоду;

якщо літо спекотне, притіняйте бочку зверху на найспекотніші години.

Вирощування кабачків у бочках. Фото: google.com

2. Уздовж огорожі — тепло та захист

Металева чи дерев'яна огорожа накопичує денне тепло, захищає від вітру та стабілізує мікроклімат.

Висаджуйте кущі з інтервалом 70 см для освітлення. Та не забувайте збагачувати ґрунт попелом і гноєм.

3. На компостній купі

Висаджуйте кабачки в частково перепрілий компост. Органіка забезпечує безперервне підживлення. Для збереження вологи обов'язково замульчуйте соломою.

Важливо: уникайте свіжої органіки — може обпалити коріння.

Врожай кабачків на городі. Фото: depositphotos.com

4. Під фруктовими деревами — природна тінь

Листя й плоди перегнивають, збагачуючи ґрунт. А розсіяне світло від крон рятує кабачки від сонячних опіків.

Висаджуйте у підготовлені лунки з компостом. Частіше поливайте, адже овоч може стикнутися з конкуренцією за вологу з деревами.

Раніше ми розповідали, що можна посадити біля кабачків, щоб захистити їх від шкідників.

Нагадаємо, ми писали, що категорично не можна садити біля кабачків на городі.

Також пропонуємо дізнатися, чим варто підживити кабачки, щоб пришвидшити їх ріст.