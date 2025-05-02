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Що додати в лунки при посадці баклажанів — корисні добрива

2 травня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що треба покласти в лунки при посадці баклажанів на городі — корисні поради дачникам
Дачник, який збирає врожай баклажанів на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен дачник із досвідом знає, що баклажани — це хоч і вибагливий овоч, проте він може тішити великим врожаєм за умов гарного догляду. Дізнайтеся, що потрібно покласти в лунку при посадці цієї культури на городі, щоб вона "віддячила" гарними і смачними плодами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Одним з найважливіших етапів вирощування баклажанів є підготовка лунок для посадки овочів. Від того, що ви туди покладете перед посівом розсади, залежить те, чи виростуть баклажани стійкими до захворювань та скільки плодів ви отримаєте в результаті.

Дачники з досвідом розповіли, що саме потрібно покласти в лунки при посадці цього популярного овоча, щобу майбутньому зібрати великий і смачний врожай. 

Баклажаны
Вирощування баклажанів на городі. Фото: Pinterest

Як підготувати лунки для посадки баклажанів

У лунках повинні бути не тільки джерела поживних елементів, а й речовини, які допоможуть кореневій системі краще адаптуватися і витримувати напад різних шкідників. Лунки за розміром повинні бути не менше 25 на 25 сантиметрів.

Інгредієнти, які ви закладаєте в ці ямки, мають бути перемішані з ґрунтом на дні. Також концентровані добрива не мають торкатися молодих корінців, адже так можна спровокувати опіки на рослинах.

Рассада баклажанов
Розсада баклажанів у відкритому ґрунті. Фото: Pinterest 

Що треба покласти в лунки при посадці баклажанів

Щоб виростити великий і смачний врожай баклажанів, можна додати в лунки такі добрива, як:

  • Перегній чи компост із вмістом органіки — одна жменя
  • Деревна зола із вмістом кальцію і калію — одна столова ложка
  • Суперфосфат, який стимулює розвиток коріння — одна чайна ложка
  • Шкаралупа яєць у подрібненому вигляді із вмістом кальцію 
  • Лушпиння цибулі чи порошок гірчиці проти нематод і ґрунтових шкідників

Нагадаємо, ми писали про те, чому з баклажанів сиплеться зав’язь і як врятувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, як можна виростити смачні баклажани без гіркоти. 

Також ми повідомляли про те, чому баклажани виростають гіркими і як це виправити.

овочі добрива поради город баклажан
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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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