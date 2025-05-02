Что надо положить в лунки при посадке баклажанов на огороде — полезные советы дачникам

Дачник, который собирает урожай баклажанов на огороде. Фото: Freepik

Каждый дачник с опытом знает, что баклажаны — это хоть и прихотливый овощ, однако, он может радовать большим урожаем при условии хорошего ухода. Узнайте, что нужно положить в лунку при посадке этой культуры на огороде, чтобы она "отблагодарила" красивыми и вкусными плодами.

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Одним из важнейших этапов выращивания баклажанов является подготовка лунок для посадки овощей. От того, что вы туда положите перед посевом рассады, зависит то, вырастут ли баклажаны устойчивыми к заболеваниям и сколько плодов вы получите в результате.

Дачники с опытом рассказали, что именно нужно положить в лунки при посадке этого популярного овоща, чтобы в будущем собрать большой и вкусный урожай.

Выращивание баклажанов на огороде. Фото: Pinterest

Как подготовить лунки для посадки баклажанов

В лунках должны быть не только источники питательных элементов, но и вещества, которые помогут корневой системе лучше адаптироваться и выдерживать нападение различных вредителей. Лунки по размеру должны быть не менее 25 на 25 сантиметров.

Ингредиенты, которые вы закладываете в эти ямки, должны быть перемешаны с почвой на дне. Также концентрированные удобрения не должны касаться молодых корешков, ведь так можно спровоцировать ожоги на растениях.

Рассада баклажанов в открытом грунте. Фото: Pinterest

Что надо положить в лунки при посадке баклажанов

Чтобы вырастить большой и вкусный урожай баклажанов, можно добавить в лунки такие удобрения, как:

Перегной или компост с содержанием органики — одна горсть

Древесная зола с содержанием кальция и калия — одна столовая ложка

Суперфосфат, который стимулирует развитие корней — одна чайная ложка

Скорлупа яиц в измельченном виде с содержанием кальция

Шелуха лука или порошок горчицы против нематод и почвенных вредителей

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