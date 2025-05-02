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Что добавить в лунки при посадке баклажанов — полезные удобрения

2 мая 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что надо положить в лунки при посадке баклажанов на огороде — полезные советы дачникам
Дачник, который собирает урожай баклажанов на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый дачник с опытом знает, что баклажаны — это хоть и прихотливый овощ, однако, он может радовать большим урожаем при условии хорошего ухода. Узнайте, что нужно положить в лунку при посадке этой культуры на огороде, чтобы она "отблагодарила" красивыми и вкусными плодами.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Одним из важнейших этапов выращивания баклажанов является подготовка лунок для посадки овощей. От того, что вы туда положите перед посевом рассады, зависит то, вырастут ли баклажаны устойчивыми к заболеваниям и сколько плодов вы получите в результате.

Дачники с опытом рассказали, что именно нужно положить в лунки при посадке этого популярного овоща, чтобы в будущем собрать большой и вкусный урожай.

Баклажаны
Выращивание баклажанов на огороде. Фото: Pinterest

Как подготовить лунки для посадки баклажанов

В лунках должны быть не только источники питательных элементов, но и вещества, которые помогут корневой системе лучше адаптироваться и выдерживать нападение различных вредителей. Лунки по размеру должны быть не менее 25 на 25 сантиметров.

Ингредиенты, которые вы закладываете в эти ямки, должны быть перемешаны с почвой на дне. Также концентрированные удобрения не должны касаться молодых корешков, ведь так можно спровоцировать ожоги на растениях.

Рассада баклажанов
Рассада баклажанов в открытом грунте. Фото: Pinterest

Что надо положить в лунки при посадке баклажанов

Чтобы вырастить большой и вкусный урожай баклажанов, можно добавить в лунки такие удобрения, как:

  • Перегной или компост с содержанием органики — одна горсть
  • Древесная зола с содержанием кальция и калия — одна столовая ложка
  • Суперфосфат, который стимулирует развитие корней — одна чайная ложка
  • Скорлупа яиц в измельченном виде с содержанием кальция
  • Шелуха лука или порошок горчицы против нематод и почвенных вредителей

Напомним, мы писали о том, почему с баклажанов сыпется завязь и как спасти урожай.

Ранее мы рассказывали о том, как можно вырастить вкусные баклажаны без горечи.

Также мы сообщали о том, почему баклажаны вырастают горькими и как это исправить.

овощи удобрения советы огород баклажан
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17:09 У вас 7 дней, чтобы вернуть Gmail — детали новой хакерской атаки

17:01 Украинский комментатор погиб на фронте в Донецкой области

17:00 Годовщина событий 2 мая — одесситы чтят память погибших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:46 Погода будет нестабильной — ожидать ли дожди во Львове завтра

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