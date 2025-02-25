Які сорти баклажанів посадити на городі для гарного врожаю — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай баклажанів на городі. Фото: INTFA

Урожай на городі залежить від правильної посадки і догляду, але, здебільшого, від сорту тієї чи іншої рослини. Досвідчені дачники розповіли, які сорти баклажанів варто посадити на своєму городі, щоб зібрати великий врожай цього популярного овоча.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Щоб виростити найкращий врожай баклажанів на городі, необхідно обрати хороші сорти. Дачники з досвідом розповіли, які різновиди цього овоча стійкі до хвороб, шкідників і перепад температур, мають смачні плоди і підходять для приготування ікри, рагу та інших страв.

Найкращі сорти баклажанів для посадки на городі

Сорт "Фіолетове диво"

Це ранньостиглий сорт баклажанів, кущі якого виростають заввишки 100 сантиметрів. Водночас, вага кожного овоча може досягати 600 грамів, а серцевина кожного плоду завжди щільна, солодка і м’ясиста. Баклажани цього сорту виростають насичено фіолетовим кольором.

Особливістю цього сорту дачники називають стійкість до різких змін температури. Самі ж плоди такого сорту виростають дуже солодкими і негіркими, що робить їх ідеальними для соусів, ікри, рагу та інших популярних страв.

Баклажани сорту "Фіолетове диво". Фото: Pinterest

Сорт "Чорний красень"

Це середньоранній сорт, який вважається досить стійким до різних захворювань і шкідників. Він завжди дає великий врожай, а з його плодів виходить смачна баклажанна ікра. Смак плодів — витончений і трохи солодкуватий.

Кущі такого сорту заввишки досягають 60 сантиметрів, а вага кожного плоду може становити до 250 грамів. При цьому, кожен плід має круглу форму і щільну м'якоть, яка не має всередині пустоти. А ще баклажани цього сорту можна садити як на городі, так і в теплиці.

Два баклажана сорту "Чорний красень". Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чому баклажани виростають гіркими і як можна врятувати врожай.

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