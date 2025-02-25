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Какие сорта баклажанов самые лучшие — полезные советы дачникам

25 февраля 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие сорта баклажанов посадить на огороде для хорошего урожая — советы дачникам
Дачник, который собирает урожай баклажанов на огороде. Фото: INTFA
Кристина Кучугурная - Редактор

Урожай на огороде зависит от правильной посадки и ухода, но, по большей части, от сорта того или иного растения. Опытные дачники рассказали, какие сорта баклажанов стоит посадить на своем огороде, чтобы собрать большой урожай этого популярного овоща.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чтобы вырастить самый лучший урожай баклажанов на огороде, необходимо выбрать хорошие сорта. Дачники с опытом рассказали, какие разновидности этого овоща устойчивы к болезням, вредителям и перепадам температур, имеют вкусные плоды и подходят для приготовления икры, рагу и других блюд.

Самые лучшие сорта баклажанов для посадки на огороде

Сорт "Фиолетовое чудо"

Это раннеспелый сорт баклажанов, кусты которого вырастают высотой 100 сантиметров. При этом, вес каждого овоща может достигать 600 граммов, а сердцевина каждого плода всегда плотная, сладкая и мясистая. Баклажаны этого сорта вырастают насыщенно фиолетовым цветом.

Особенностью этого сорта дачники называют устойчивость к резким изменениям температуры. Сами же плоды такого сорта вырастают очень сладкими и негорькими, что делает их идеальными для соусов, икры, рагу и других популярных блюд.

Баклажаны
Баклажаны сорта "Фиолетовое чудо". Фото: Pinterest

Сорт "Черный красавец"

Это среднеранний сорт, который считается достаточно устойчивым к различным заболеваниям и вредителям. Он всегда дает большой урожай, а из его плодов получается вкусная баклажанная икра. Вкус плодов — утонченный и немного сладковатый.

Кусты такого сорта в высоту достигают 60 сантиметров, а вес каждого плода может составлять до 250 грамм. При этом, каждый плод имеет круглую форму и плотную мякоть, которая не имеет внутри пустоты. А еще баклажаны этого сорта можно сажать как на огороде, так и в теплице.

Баклажаны
Два баклажана сорта "Черный красавец". Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, почему баклажаны вырастают горькими и как можно спасти урожай.

Ранее мы рассказывали о том, где на огороде лучше сажать баклажаны для хорошего урожая.

Также мы сообщали о том, какие растения нельзя сажать возле баклажанов на огороде.

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20:48 Путин предлагает США металлы с оккупированных территорий, — СМИ

20:38 Три года без вести — история пленного защитника Мариуполя

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:25 Украинские беженцы в Польше получат 4 тыс. злотых — условия

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