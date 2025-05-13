Когда сеять горох в 2025 году для щедрого урожая — последние сроки

Посев гороха для хорошего урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Горох - вкусная и полезная бобовая культура, которая одна из первых радует нас урожаем. Но для того, чтобы вырастить действительно сочные и здоровые стручки, важно вовремя посеять семена. Сроки посадки зависят от погодных условий, типа почвы, сорта гороха и региона проживания. Если опоздать, можно получить слабые растения или вообще остаться без урожая.

Когда сеять горох в 2025 году для щедрого урожая, читайте далее в нашей статье.

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Когда сеять горох в 2025 году - важные факторы, правила и ошибки

Опытным огородникам хорошо известно, что горох лучше всего себя чувствует в прохладную весеннюю погоду, поэтому весна - лучший период для посева. Но все равно сроки могут меняться в зависимости от сорта, типа почвы и погодных условий в вашем регионе.

Слишком ранний посев может привести к загниванию семян. А слишком поздний - к гибели растений от жары или засухи. Поэтому предлагаем подробнее ознакомиться с факторами, влияющими на сроки посева гороха:

Температура почвы. Горох начинает прорастать при +4°C, но оптимально - это от +8 до +10°C. При температуре свыше +15°C развитие замедляется Погодные условия. Горох любит влажную, но не чрезмерную сырость. Если почва слишком влажная - лучше повременить с посевом. Метод посева. Посев через рассаду позволяет начать раньше, но требует больше усилий. В открытый грунт сеют, как только позволяет температура.

Посев гороха в открытый грунт Фото: shutterstock.com

Какой сорт гороха выбрать в 2025 году

Ранние сорта (50-60 дней)

Ранние сорта радуют быстрым, но не очень большим урожаем. они идеально подходят для посева в южных и центральных областях Украины (март-апрель). Их минус - невыносливы к жаре.

Среднеспелые сорта (60-75 дней)

Такие сорта устойчивы к перепадам температур. Подходят для начинающих садоводов. Можно высевать в любом регионе, а лучший период - апрель.

Поздние сорта (75-90 дней)

Поздние сорта требуют опыта. Лучше всего подходят для регионов с длительной весной. Их лучше сажать не позднее середины мая.

Совет: Если не уверены, какой сорт выбрать - начните со среднеспелых. Они менее прихотливы и подходят для большинства регионов.

Большой урожай гороха на огороде Фото: istockphoto.com

Последние сроки посадки гороха по регионам Украины

Оптимальные сроки посева гороха:

Север (Житомирская, Черниговская области) - с 15 апреля по 5 мая;

Центр (Киевская, Винницкая области) - с 1 по 15 апреля;

Юг (Одесская, Херсонская области) - с 25 февраля по 15 марта;

Запад (Львовская, Ивано-Франковская области) с 15 апреля по 5 мая.

Последние сроки посева гороха:

Север (Житомирская, Черниговская области) - 15 мая;

Центр (Киевская, Винницкая области) - с 30 апреля;

Юг (Одесская, Херсонская области) - 31 марта;

Запад (Львовская, Ивано-Франковская области) - 5 мая.

Можно ли сеять горох позже рекомендованных сроков

Как отмечают опытные огородники, посев вне рекомендованных сроков - всегда риск. Так, в северных областях не рекомендуется сеять после середины мая. Центр - максимум - начало мая (исключительно ранние сорта).

В южных регионах можно высевать или высаживать рассаду в марте, но при условии влажности и прохлады.

При позднем посеве стоит использовать мульчирование (солома, опилки). Также растениям необходимы будут регулярный полив и затенение, чтобы защитить от перегрева.

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