Когда сеять горох в 2025 году для щедрого урожая — последние сроки

Успейте посеять горох в 2025 году — когда последние сроки
Горох - вкусная и полезная бобовая культура, которая одна из первых радует нас урожаем. Но для того, чтобы вырастить действительно сочные и здоровые стручки, важно вовремя посеять семена. Сроки посадки зависят от погодных условий, типа почвы, сорта гороха и региона проживания. Если опоздать, можно получить слабые растения или вообще остаться без урожая.
Когда сеять горох в 2025 году для щедрого урожая, читайте далее в нашей статье.
Когда сеять горох в 2025 году - важные факторы, правила и ошибки
Опытным огородникам хорошо известно, что горох лучше всего себя чувствует в прохладную весеннюю погоду, поэтому весна - лучший период для посева. Но все равно сроки могут меняться в зависимости от сорта, типа почвы и погодных условий в вашем регионе.
Слишком ранний посев может привести к загниванию семян. А слишком поздний - к гибели растений от жары или засухи. Поэтому предлагаем подробнее ознакомиться с факторами, влияющими на сроки посева гороха:
- Температура почвы. Горох начинает прорастать при +4°C, но оптимально - это от +8 до +10°C. При температуре свыше +15°C развитие замедляется
- Погодные условия. Горох любит влажную, но не чрезмерную сырость. Если почва слишком влажная - лучше повременить с посевом.
- Метод посева. Посев через рассаду позволяет начать раньше, но требует больше усилий. В открытый грунт сеют, как только позволяет температура.
Какой сорт гороха выбрать в 2025 году
Ранние сорта (50-60 дней)
Ранние сорта радуют быстрым, но не очень большим урожаем. они идеально подходят для посева в южных и центральных областях Украины (март-апрель). Их минус - невыносливы к жаре.
Среднеспелые сорта (60-75 дней)
Такие сорта устойчивы к перепадам температур. Подходят для начинающих садоводов. Можно высевать в любом регионе, а лучший период - апрель.
Поздние сорта (75-90 дней)
Поздние сорта требуют опыта. Лучше всего подходят для регионов с длительной весной. Их лучше сажать не позднее середины мая.
Совет: Если не уверены, какой сорт выбрать - начните со среднеспелых. Они менее прихотливы и подходят для большинства регионов.
Последние сроки посадки гороха по регионам Украины
Оптимальные сроки посева гороха:
- Север (Житомирская, Черниговская области) - с 15 апреля по 5 мая;
- Центр (Киевская, Винницкая области) - с 1 по 15 апреля;
- Юг (Одесская, Херсонская области) - с 25 февраля по 15 марта;
- Запад (Львовская, Ивано-Франковская области) с 15 апреля по 5 мая.
Последние сроки посева гороха:
- Север (Житомирская, Черниговская области) - 15 мая;
- Центр (Киевская, Винницкая области) - с 30 апреля;
- Юг (Одесская, Херсонская области) - 31 марта;
- Запад (Львовская, Ивано-Франковская области) - 5 мая.
Можно ли сеять горох позже рекомендованных сроков
Как отмечают опытные огородники, посев вне рекомендованных сроков - всегда риск. Так, в северных областях не рекомендуется сеять после середины мая. Центр - максимум - начало мая (исключительно ранние сорта).
В южных регионах можно высевать или высаживать рассаду в марте, но при условии влажности и прохлады.
При позднем посеве стоит использовать мульчирование (солома, опилки). Также растениям необходимы будут регулярный полив и затенение, чтобы защитить от перегрева.
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