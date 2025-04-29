Коли сіяти огірки у 2025 році — місячний календар, народні прикмети та агротехніка

Посів огірків для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Правильний вибір часу для посіву огірків — запорука щедрого врожаю. Досвідчені городники орієнтуються не тільки на погодні умови, а й на підказки місячного календаря та народні прикмети. Адже навіть найкраще насіння може не дати очікуваних результатів, якщо посіяти його у невдалий період.

Як обрати оптимальний час для посіву огірків у 2025 році за місячним календарем, народними прикметами та агротехнічними рекомендаціями, пише ТСН.

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Вважається, що фази Місяця безпосередньо впливають на ріст і розвиток рослин, тому багато дачників та городників щороку орієнтуються на місячний календар, плануючи посівні роботи на земельній ділянці.

Так, відповідно до місячного календаря, огірки та інші овочі, що плодоносять над землею, найкраще сіяти на Місяць, що росте.

У 2025 році сприятливі дні для посіву огірків у відкритий ґрунт у травні 2025 року: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 29 і 30 число.

Посів культур у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Коли починати сіяти огірки за народними прикметами

Народна мудрість передавалася із вуст у вуста від покоління до покоління. Наші предки вміли точно визначити, коли найкращий час для посіву огірків, спостерігаючи за природою.

Так, за прикметами, огірки можна сіяти у відкритий ґрунт, коли:

на луках та в садах масово розквітають кульбаби;

починають опадати пелюстки квітучих яблунь.

Варто зауважити, що ці природні явища зазвичай збігаються з достатнім прогріванням ґрунту і настанням стабільно теплої погоди.

Посів культур у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Агротехнічні вимоги до посіву огірків

Незалежно від порад місячного календаря чи прикмет, головну роль у вдалому вирощуванні огірків відіграють погодні умови.

Щоб насіння огірків добре проросло, температура ґрунту на глибині 2-3 см має бути не нижче +15°C.

Висівати огірки слід лише після стабільного потепління та відсутності загрози нічних заморозків.

За температури ґрунту від +22 до +25°C перші паростки з'являються вже через 5 днів. При +15°C на проростання може знадобитися до двох тижнів.

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