Когда сеять огурцы в 2025 году — лунный календарь, народные приметы и агротехника

Посев огурцов для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Правильный выбор времени для посева огурцов — залог щедрого урожая. Опытные огородники ориентируются не только на погодные условия, но и на подсказки лунного календаря и народные приметы. Ведь даже самые лучшие семена могут не дать ожидаемых результатов, если посеять их в неудачный период.

Как выбрать оптимальное время для посева огурцов в 2025 году по лунному календарю, народным приметам и агротехническим рекомендациям, пишет ТСН.

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Считается, что фазы Луны непосредственно влияют на рост и развитие растений, поэтому многие дачники и огородники ежегодно ориентируются на лунный календарь, планируя посевные работы на земельном участке.

Так, согласно лунному календарю, огурцы и другие овощи, плодоносящие над землей, лучше всего сеять на растущую Луну.

В 2025 году благоприятные дни для посева огурцов в открытый грунт в мае 2025 года: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 29 и 30 число.

Посев культур в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Когда начинать сеять огурцы по народным приметам

Народная мудрость передавалась из уст в уста от поколения к поколению. Наши предки умели точно определить, когда лучшее время для посева огурцов, наблюдая за природой.

Так, по приметам, огурцы можно сеять в открытый грунт, когда:

на лугах и в садах массово расцветают одуванчики;

начинают опадать лепестки цветущих яблонь.

Стоит заметить, что эти природные явления обычно совпадают с достаточным прогревом почвы и наступлением стабильно теплой погоды.

Посев культур в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Агротехнические требования к посеву огурцов

Независимо от советов лунного календаря или примет, главную роль в удачном выращивании огурцов играют погодные условия.

Чтобы семена огурцов хорошо проросли, температура почвы на глубине 2-3 см должна быть не ниже +15°C.

Высевать огурцы следует только после стабильного потепления и отсутствия угрозы ночных заморозков.

При температуре почвы от +22 до +25°C первые ростки появляются уже через 5 дней. При +15°C на прорастание может потребоваться до двух недель.

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