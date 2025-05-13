Что можно посадить на огороде в мае 2025 — перечень овощей, ягод и цветов

Посадка рассады в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Май — это настоящая золотая пора для огородников и садоводов. Именно в этот период почва уже достаточно прогрета, а угроза заморозков почти отступила. Поэтому, время сеять и сажать, как ранние овощи, так и теплолюбивые культуры, которые будут радовать щедрым урожаем уже летом. Также это идеальное время для ягодных кустов и цветов.

Что именно можно сеять и сажать в мае 2025 года, узнавайте далее в нашей статье.

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Почему май — лучший месяц для посадки культур в открытый грунт

Преимущества посадки овощных, ягодных и цветочных культур в мае:

почва прогревается от +8 до +15 °C, что идеально для большинства растений;

достаточно влаги в почве;

проходит угроза заморозков (особенно с середины месяца);

активный рост культур благодаря длительному световому дню;

меньше вредителей, чем летом.

Девушка сажает культуру в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Какие овощи можно сажать в мае 2025 года

Именно эти овощи можно смело сажать в открытый грунт:

морковь;

свекла;

редис;

картофель;

капуста (белокочанная, брокколи, цветная);

огурцы;

помидоры.

Ягоды и садовые культуры, которые можно высаживать в мае

Последний месяц весны также подходит для посадки ягодных кустарников, а именно:

клубника ("Альба", "Хоней");

малина ("Гусар", "Патриция");

смородина ("Юбилейная", "Титания").

После посадки обязательно замульчируйте кусты опилками, соломой или используйте агроволокно. Это поможет сохранить влагу и уменьшить рост сорняков.

Какие цветы можно высаживать в мае

Цветник в мае — не только украшение участка, но и польза для огородных культур, особенно когда речь идет об опылении.

В последний месяц весны можно сеять и сажать такие цветы:

бархатцы — отпугивают вредителей на огороде и подходят для посадки вдоль грядок;

петунии — любят солнце и рыхлую почву (лучше сажать после 15 мая);

астры — высаживайте для осеннего цветения;

георгины — нуждаются в солнечном участке, плодородной почве и регулярном поливе.

Посадка петунии в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

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