Что можно посадить на огороде в мае 2025 — перечень овощей, ягод и цветов

Что следует успеть посадить в мае 2025 года — список культур
Май — это настоящая золотая пора для огородников и садоводов. Именно в этот период почва уже достаточно прогрета, а угроза заморозков почти отступила. Поэтому, время сеять и сажать, как ранние овощи, так и теплолюбивые культуры, которые будут радовать щедрым урожаем уже летом. Также это идеальное время для ягодных кустов и цветов.
Что именно можно сеять и сажать в мае 2025 года, узнавайте далее в нашей статье.
Почему май — лучший месяц для посадки культур в открытый грунт
Преимущества посадки овощных, ягодных и цветочных культур в мае:
- почва прогревается от +8 до +15 °C, что идеально для большинства растений;
- достаточно влаги в почве;
- проходит угроза заморозков (особенно с середины месяца);
- активный рост культур благодаря длительному световому дню;
- меньше вредителей, чем летом.
Какие овощи можно сажать в мае 2025 года
Именно эти овощи можно смело сажать в открытый грунт:
- морковь;
- свекла;
- редис;
- картофель;
- капуста (белокочанная, брокколи, цветная);
- огурцы;
- помидоры.
Ягоды и садовые культуры, которые можно высаживать в мае
Последний месяц весны также подходит для посадки ягодных кустарников, а именно:
- клубника ("Альба", "Хоней");
- малина ("Гусар", "Патриция");
- смородина ("Юбилейная", "Титания").
После посадки обязательно замульчируйте кусты опилками, соломой или используйте агроволокно. Это поможет сохранить влагу и уменьшить рост сорняков.
Какие цветы можно высаживать в мае
Цветник в мае — не только украшение участка, но и польза для огородных культур, особенно когда речь идет об опылении.
В последний месяц весны можно сеять и сажать такие цветы:
- бархатцы — отпугивают вредителей на огороде и подходят для посадки вдоль грядок;
- петунии — любят солнце и рыхлую почву (лучше сажать после 15 мая);
- астры — высаживайте для осеннего цветения;
- георгины — нуждаются в солнечном участке, плодородной почве и регулярном поливе.
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