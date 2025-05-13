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Что следует успеть посадить в мае 2025 года — список культур

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Дата публикации 13 мая 2025 12:22
Что можно посадить на огороде в мае 2025 — перечень овощей, ягод и цветов
Посадка рассады в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Май — это настоящая золотая пора для огородников и садоводов. Именно в этот период почва уже достаточно прогрета, а угроза заморозков почти отступила. Поэтому, время сеять и сажать, как ранние овощи, так и теплолюбивые культуры, которые будут радовать щедрым урожаем уже летом. Также это идеальное время для ягодных кустов и цветов.

Что именно можно сеять и сажать в мае 2025 года, узнавайте далее в нашей статье.

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Почему май — лучший месяц для посадки культур в открытый грунт

Преимущества посадки овощных, ягодных и цветочных культур в мае:

  • почва прогревается от +8 до +15 °C, что идеально для большинства растений;
  • достаточно влаги в почве;
  • проходит угроза заморозков (особенно с середины месяца);
  • активный рост культур благодаря длительному световому дню;
  • меньше вредителей, чем летом.

 

Почему май — лучший месяц для посадки культур в открытый грунт
Девушка сажает культуру в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Какие овощи можно сажать в мае 2025 года

Именно эти овощи можно смело сажать в открытый грунт:

  • морковь;
  • свекла;
  • редис;
  • картофель;
  • капуста (белокочанная, брокколи, цветная);
  • огурцы;
  • помидоры.

Ягоды и садовые культуры, которые можно высаживать в мае

Последний месяц весны также подходит для посадки ягодных кустарников, а именно:

  • клубника ("Альба", "Хоней");
  • малина ("Гусар", "Патриция");
  • смородина ("Юбилейная", "Титания").

После посадки обязательно замульчируйте кусты опилками, соломой или используйте агроволокно. Это поможет сохранить влагу и уменьшить рост сорняков.

Какие цветы можно высаживать в мае

Цветник в мае — не только украшение участка, но и польза для огородных культур, особенно когда речь идет об опылении.

В последний месяц весны можно сеять и сажать такие цветы:

  • бархатцы — отпугивают вредителей на огороде и подходят для посадки вдоль грядок;
  • петунии — любят солнце и рыхлую почву (лучше сажать после 15 мая);
  • астры — высаживайте для осеннего цветения;
  • георгины — нуждаются в солнечном участке, плодородной почве и регулярном поливе.

 

Какие цветы можно высаживать в мае
Посадка петунии в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Ранее мы писали, когда сеять огурцы в 2025 году, чтобы получить щедрый урожай.

Напомним, мы рассказывали, какие три сладких сорта помидоров стоит посадить на огороде в 2025 году.

Также мы делились, где сажать баклажаны, чтобы иметь щедрый урожай овоща.

овощи цветы ягоды советы огород
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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