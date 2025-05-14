Когда надо сажать помидоры, перец и огурцы весной 2025 — в какую погоду это делать, советы дачникам

В какую погоду сажать помидоры, перец и огурцы — советы дачникам
Снижение температуры воздуха на улице — это настоящий кошмар для растений на огороде, особенно для помидоров, огурцов и перца. Опытные дачники рассказали, в какую погоду стоит сажать эти три овоща и как их защитить от похолодания, чтобы не потерять урожай на огороде.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Когда лучше сажать помидоры, огурцы и перец
Сажать эти овощи нужно лишь тогда, когда ночью уже становится не так холодно. Например, для томатов и перца минимальная температура ночью должна составлять 12-15 градусов. Если отметки на термометрах падают, вы рискуете потерять урожай.
Что касается огурцов, то им нужно, как минимум, 15 градусов тепла ночью, ведь они считаются немного более нежными, а потому холода для них считаются "убийственной силой".
Но нужно обращать внимание не только на температуру воздуха, но и на то, насколько прогревается почва. Например, томатам важно, чтобы почва была прогрета, как минимум, до 14-16 градусов тепла. В такой почве они будут чувствовать себя безопасно.
Как подготовить почву к посадке томатов, огурцов и перца
Чтобы подготовить растения к открытому грунту, постепенно приучайте рассаду к свежему воздуху. Для этого вынесите их на улицу на один-два часа, а со временем увеличивайте время пребывания за пределами дома. Так они лучше будут выдерживать ветер и солнечные лучи.
Если же на улице ночью еще холодно, укройте ростки агроволокном или обычной пленкой. А если вы не уверены в этом методе, посадите сначала несколько кустов, чтобы проверить, приживутся ли они к новому месту "проживания".
Напомним, мы писали о том, когда нельзя сажать помидоры на огороде в мае 2025 года.
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