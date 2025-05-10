Чим треба підживити огірки на городі при перших сходах — поради дачникам

Дачник з врожаєм огірків у руках. Фото: Freepik

Одним з головних етапів вирощування огірків на городі є підживлення, але далеко не всіма добривами можна це робити. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами варто підживити цей овоч на етапі появи перших сходів і бутонів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Гній або пташиний послід

Зазвичай перші сходи на огірках з’являються десь на 12-15 день після посадки на городі. Саме в цей момент потрібно підживити рослини, а робити це дачники рекомендують приготовленим розчином. Це може бути розчин гною у пропорції однієї частини на десять частин води або пташиного посліду в співвідношенні однієї частини на 20 частин води.

Вирощений огірок на городі. Фото: Pinterest

Мінеральні добрива

Також огірки після появи перших сходів можна підживити мінеральними добривами. Для приготування ефективної суміші вам потрібно розчинити в 12 літрах води такі добрива, як:

Сульфат калію

Суперфосфат

Аміачна селітра

Сухі дріжджі

Також можна скористатися сухими дріжджами, приготувавши такий розчин, як:

Сухі дріжджі — 30 грамів

Цукор — 0,5 склянки

Вода — десять літрів

Змішайте ці інгредієнти, залиште суміш настоятися на кілька годин і полийте нею огірки під корінь.

Підживлення огірків на городі. Фото: скриншот з YouTube

Чим підживлювати огірки при перших бутонах

На цьому етапі дачники рекомендують підживлювати огірки сумішшю калійної селітри і суперфосфату, яку потрібно розчинювати у воді. Також можна скористатися органічними добривами. Для цього варто підживити сам ґрунт настоєм деревного попелу. Він не тільки покращує родючість ґрунту, а й сприяє появі зав’язей на рослинах огірків.

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