Коли не можна садити огірки на городі в травні 2025 — найгірші дні, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай огірків у теплиці. Фото: Freepik

При вирощуванні огірків на городі важливо не лише їх правильно доглядати, а й спочатку посадити так, як треба, а для цього потрібно знати, коли саме це робити. Дачники з досвідом пояснили, в який день травня 2025 року не можна садити цей овоч.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Багато дачників садять огірки на городі навесні, але в окремі дні цього робити не можна. Справа в тому, що є дні, коли ґрунт на городі ще не готовий прийняти нові рослини, а якщо ви проігноруєте цей факт, ви ризикуєте отримати слабкий або зовсім ніякий врожай.

Якщо ви не хочете, щоб огірки виросли кволими і несмачними, дізнайтеся, в яких умовах їх категорично не можна садити на городі в травні цього року.

Врожай огірків у теплиці. Фото: Freepik

Від чого залежить врожай огірків на городі

Температура ґрунту на городі

Перш за все, запам’ятайте, що гарний ріст огірків залежить від температури землі. Якщо ви посієте овочі тоді, коли земля занадто холодна, насіння ваших рослин може не прорости або вирости геть слабкими.

Фази місяця

Ще на врожай огірків впливають фази місяця, адже якщо вони будуть несприятливими для посадки овоча, ви ризикуєте втратити рослини. Дачники кажуть, що в такі дні краще доглядати ґрунт на городі, ніж садити нові рослини.

Зміни погодних умов

Також на врожай впливає і той факт, як часто і наскільки різко змінюється погода надворі. Наприклад, несподіване зниження температури повітря навесні чи сильні зливи можуть уповільнити розвиток молодих рослин огірків на городі.

Посадка розсади огірків на городі. Фото: Pinterest

За якої температури варто садити огірки навесні

Для отримання гарного врожаю огірків спочатку потрібно переконатися в тому, що заморозків навесні більше не буде, а земля вже достатньо прогрілася до, щонайменше, десяти або 12 градусів тепла. Вночі важливо, щоб температура повітря була не нижча за десять градусів тепла.

Нагадаємо, ми писали про те, як підготувати ґрунт на городі до посадки огірків.

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Також ми повідомляли про те, чим потрібно підживити огірки на городі для гарного врожаю.