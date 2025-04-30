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В какие дни мая 2025 нельзя сажать огурцы — советы

30 апреля 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда нельзя сажать огурцы на огороде в мае 2025 — худшие дни, советы дачникам
Человек, который собирает урожай огурцов в теплице. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

При выращивании огурцов на огороде важно не только за ними правильно ухаживать, но и сначала посадить так, как надо, а для этого нужно знать, когда именно это делать. Дачники с опытом объяснили, в какой день мая 2025 года нельзя сажать этот овощ.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Многие дачники сажают огурцы на огороде весной, но в отдельные дни этого делать нельзя. Дело в том, что есть дни, когда почва на огороде еще не готова принять новые растения, а если вы проигнорируете этот факт, вы рискуете получить слабый или вовсе никакой урожай.

Если вы не хотите, чтобы огурцы выросли хилыми и невкусными, узнайте, в каких условиях их категорически нельзя сажать на огороде в мае этого года.

Огурцы
Урожай огурцов в теплице. Фото: Freepik

От чего зависит урожай огурцов на огороде

Температура почвы на огороде

Прежде всего, запомните, что хороший рост огурцов зависит от температуры земли. Если вы посеете овощи тогда, когда земля слишком холодная, семена ваших растений могут не прорасти или вырасти совсем слабыми.

Фазы луны

Еще на урожай огурцов влияют фазы луны, ведь если они будут неблагоприятными для посадки овоща, вы рискуете потерять растения. Дачники говорят, что в такие дни лучше ухаживать за почвой на огороде, чем сажать новые растения.

Изменения погодных условий

Также на урожай влияет и тот факт, как часто и насколько резко меняется погода на улице. Например, неожиданное снижение температуры воздуха весной или сильные ливни могут замедлить развитие молодых растений огурцов на огороде.

Растения огурцов
Посадка рассады огурцов на огороде. Фото: Pinterest

При какой температуре стоит сажать огурцы весной

Для получения хорошего урожая огурцов сначала нужно убедиться в том, что заморозков весной больше не будет, а земля уже достаточно прогрелась до, как минимум, десяти или 12 градусов тепла. Ночью важно, чтобы температура воздуха была не ниже десяти градусов тепла.

Напомним, мы писали о том, как подготовить почву на огороде к посадке огурцов.

Ранее мы рассказывали о том, что посадить возле огурцов на огороде, чтобы защитить их от солнца и вредителей.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкормить огурцы на огороде для хорошего урожая.

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19:12 Суд взял под стражу подозреваемых по делу о минах для ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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