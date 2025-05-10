Чем надо подкормить огурцы на огороде при первых всходах — советы дачникам

Дачник с урожаем огурцов в руках. Фото: Freepik

Одним из главных этапов выращивания огурцов на огороде является подкормка, но далеко не всеми удобрениями можно это делать. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями стоит подкормить этот овощ на этапе появления первых всходов и бутонов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Навоз или птичий помет

Обычно первые всходы на огурцах появляются где-то на 12-15 день после посадки на огороде. Именно в этот момент нужно подкормить растения, а делать это дачники рекомендуют приготовленным раствором. Это может быть раствор навоза в пропорции одной части на десять частей воды или птичьего помета в соотношении одной части на 20 частей воды.

Выращенный огурец на огороде. Фото: Pinterest

Минеральные удобрения

Также огурцы после появления первых всходов можно подкормить минеральными удобрениями. Для приготовления эффективной смеси вам нужно растворить в 12 литрах воды такие удобрения, как:

Сульфат калия

Суперфосфат

Аммиачная селитра

Сухие дрожжи

Также можно воспользоваться сухими дрожжами, приготовив такой раствор, как:

Сухие дрожжи — 30 грамм

Сахар — 0,5 стакана

Вода — десять литров

Смешайте эти ингредиенты, оставьте смесь настояться на несколько часов и полейте ею огурцы под корень.

Подкормка огурцов на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Чем подкармливать огурцы при первых бутонах

На этом этапе дачники рекомендуют подкармливать огурцы смесью калийной селитры и суперфосфата, которую нужно растворять в воде. Также можно воспользоваться органическими удобрениями. Для этого стоит подкормить сам грунт настоем древесной золы. Она не только улучшает плодородность почвы, но и способствует появлению завязей на растениях огурцов.

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