Коли не можна садити помідори в травні 2025 — найнебезпечніші дні місяця, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай помідорів на городі. Фото: Freepik

Для гарного врожаю помідорів важливо не тільки те, як ви їх доглядали в процесі вирощування, а й те, коли саме ви їх посадили. Досвідчені дачники розповіли, в які два дні травня 2025 року категорично не рекомендується висаджувати томати на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Коли не можна висаджувати помідори в травні

Дачники з досвідом категорично не радять садити томати на городі вночі 14 і 15 травня. Справа в тому, що синоптики попереджають про зниження температури повітря надворі, а це може знищити молоді саджанці всього за кілька годин. Через це ви ризикуєте залишитися без врожаю на городі.

Посадка розсади помідорів на городі. Фото: Decorexpro

Чому саме помідори не можна садити

Справа в тому, що томати люблять тепло, тому навіть в умовах температури чотири-п’ять градусів тепла їхній ріст пригнічується. Водночас, при температурі в нуль градусів і нижче починають руйнуватися клітини, листя стає чорним, а коріння не поглинає вологу.

Вирощування помідорів на городі. Фото: Pexels

Як можна вберегти помідори в травні

У ці дати категорично не можна залишати грядки, де у вас ростуть помідори, без уваги. Щоб захистити кущі томатів у ці ночі, можна зробити наступне:

Вкрити рослини — підійде агроволокно, старі ковдри чи плівка

Замульчувати рослини — підійде сухе листя, сіно чи солома

Полити рослини ввечері — зволожений ґрунт краще утримує тепло біля кореневої системи

Розставити пляшки з гарячою водою між кущами — це допоможе зігріти томати

Ці прості, але важливі правила допоможуть вберегти кущі ваших помідорів на городі від "сюрпризів" погоди навесні 2025 року на території нашої країни.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна робити з розсадою помідорів після пікірування.

Раніше ми розповідали про те, чому помідори погано ростуть і як можна врятувати врожай.

Також ми повідомляли про те, як потрібно поливати розсаду помідорів, щоб вони виросли здоровими.