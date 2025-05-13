Когда нельзя сажать помидоры в мае 2025 — самые опасные дни месяца, советы дачникам

Человек, который собирает урожай помидоров на огороде. Фото: Freepik

Для хорошего урожая помидоров важно не только то, как вы за ними ухаживали в процессе выращивания, но и то, когда именно вы их посадили. Опытные дачники рассказали, в какие два дня мая 2025 года категорически не рекомендуется высаживать томаты на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда нельзя высаживать помидоры в мае

Дачники с опытом категорически не советуют сажать томаты на огороде ночью 14 и 15 мая. Дело в том, что синоптики предупреждают о снижении температуры воздуха на улице, а это может уничтожить молодые саженцы всего за несколько часов. Из-за этого вы рискуете остаться без урожая на огороде.

Посадка рассады помидоров на огороде. Фото: Decorexpro

Почему именно помидоры нельзя сажать

Дело в том, что томаты любят тепло, поэтому даже в условиях температуры четыре-пять градусов тепла их рост угнетается. В то же время, при температуре в ноль градусов и ниже начинают разрушаться клетки, листья становятся черными, а корни не поглощают влагу.

Выращивание помидоров на огороде. Фото: Pexels

Как можно уберечь помидоры в мае

В эти даты категорически нельзя оставлять грядки, где у вас растут помидоры, без внимания. Чтобы защитить кусты томатов в эти ночи, можно сделать следующее:

Укрыть растения — подойдет агроволокно, старые одеяла или пленка

Замульчировать растения — подойдут сухие листья, сено или солома

Полить растения вечером — увлажненная почва лучше удерживает тепло возле корневой системы

Расставить бутылки с горячей водой между кустами — это поможет согреть томаты

Эти простые, но важные правила помогут уберечь кусты ваших помидоров на огороде от "сюрпризов" погоды весной 2025 года на территории нашей страны.

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать с рассадой помидоров после пикирования.

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