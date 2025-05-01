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Павутинний кліщ атакує перець — як позбутися шкідника

1 травня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як позбутися павутинного кліща на перці — ефективні народні методи, поради дачникам
Людина, яка збирає перець на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Дуже часто різні культури, зокрема, і перець, страждають від шкідників, які здатні буквально знищувати цілі врожаї на городі. Якщо ви помітили на цьому овочі павутинного кліща, дізнайтеся, як можна його швидко та ефективно позбутися, щоб врятувати перець.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як павутинний кліщ впливає на перець

Павутинний кліщ — це комаха маленького розміру, яка атакує перець і здатна знищувати цілу грядку. Живе цей паразит від двох до трьох місяців, а яйця, які він відкладає під землею, здатні жити до п’яти років. Якщо ви помітили павутину і дірки на листях перцю, це означає, що його атакував цей шкідник.

Паутинный клещ
Ознака наявності павутинного кліща на перці. Фото: Decorexpro

Як можна врятувати перець від павутинного кліща

Господарське мило

Щоб ефективно захистити перець від цього паразита, приготуйте простий розчин. Для цього змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Натерте господарське мило — два шматки
  • Вода — 15 літрів

Просто розчиніть мило у воді та покропіть перець, який постраждав від павутинного кліща. 

Лушпиння цибулі

Ще одним ефективним засобом проти павутинного кліща на перці вважається цибулиння. Для приготування дієвої суміші візьміть такі інгредієнти, як:

  • Лушпиння цибулі — 200 грамів
  • Окроп

Залийте цибулиння окропом і залиште приготовлену суміш настоюватися на шість годин, після чого процідіть її і покропіть грядку, де у вас росте перець.

Полив перца
Полив перцю на городі. Фото: Pinterest

Натертий часник

Також можете скористатися натертим часником, який допоможе захистити ваш перець від павутинного кліща. Для приготування суміші візьміть такі інгредієнти, як:

  • Часник у дрібно натертому вигляді — 150 грам
  • Вода — п’ять літрів

Залийте часник водою, розмішайте суміш і одразу покропіть перець для захисту від шкідника.

Нагадаємо, ми писали про те, що треба покласти в лунку при посадці перцю на городі. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти перцю варто посадити на городі для смачного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, що потрібно посадити біля перцю на городі для гарного врожаю.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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