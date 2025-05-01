Як позбутися павутинного кліща на перці — ефективні народні методи, поради дачникам

Людина, яка збирає перець на городі. Фото: Freepik

Дуже часто різні культури, зокрема, і перець, страждають від шкідників, які здатні буквально знищувати цілі врожаї на городі. Якщо ви помітили на цьому овочі павутинного кліща, дізнайтеся, як можна його швидко та ефективно позбутися, щоб врятувати перець.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як павутинний кліщ впливає на перець

Павутинний кліщ — це комаха маленького розміру, яка атакує перець і здатна знищувати цілу грядку. Живе цей паразит від двох до трьох місяців, а яйця, які він відкладає під землею, здатні жити до п’яти років. Якщо ви помітили павутину і дірки на листях перцю, це означає, що його атакував цей шкідник.

Ознака наявності павутинного кліща на перці. Фото: Decorexpro

Як можна врятувати перець від павутинного кліща

Господарське мило

Щоб ефективно захистити перець від цього паразита, приготуйте простий розчин. Для цього змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Натерте господарське мило — два шматки

Вода — 15 літрів

Просто розчиніть мило у воді та покропіть перець, який постраждав від павутинного кліща.

Лушпиння цибулі

Ще одним ефективним засобом проти павутинного кліща на перці вважається цибулиння. Для приготування дієвої суміші візьміть такі інгредієнти, як:

Лушпиння цибулі — 200 грамів

Окроп

Залийте цибулиння окропом і залиште приготовлену суміш настоюватися на шість годин, після чого процідіть її і покропіть грядку, де у вас росте перець.

Полив перцю на городі. Фото: Pinterest

Натертий часник

Також можете скористатися натертим часником, який допоможе захистити ваш перець від павутинного кліща. Для приготування суміші візьміть такі інгредієнти, як:

Часник у дрібно натертому вигляді — 150 грам

Вода — п’ять літрів

Залийте часник водою, розмішайте суміш і одразу покропіть перець для захисту від шкідника.

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