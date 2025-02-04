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Що посадити біля перцю на городі для гарного врожаю — поради

4 лютого 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Що треба посадити біля солодкого перцю, щоб отримати великий врожай — поради
Людина, яка збирає врожай перцю на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Всі дачники з досвідом знають, що солодкому перцю потрібно багато тепла і гарні "сусіди", адже від них залежить, чи дасть він великий врожай. Дізнайтеся, які рослини краще посадити біля цього популярного овоча, щоб потім на своєму городі зібрати ароматні та соковиті плоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Які рослини варто посадити біля болгарського перцю

Базилік

Є більше, ніж 50 різновидів базиліка, які можна посадити між кущами болгарського перцю на городі. Ця зелень може зробити овоч більш солодким і соковитим, а ще здатна захистити солодкий перець від таких шкідників, як:

  • Мухи
  • Комарі
  • Трипси
Базилик
Рослини базиліка на городі. Фото: Pinterest

Помідори

Цей овоч також є гарним "сусідом" для перця, адже обидвом рослинам потрібні одні й ті самі умови вирощування і догляд.

Помидоры
Врожай помідорів на кущі. Фото: Agrowon

Кріп і коріандр

Ці дві культури можуть захистити болгарський перець від комах, зокрема, від попелиці. Рослини не тільки захистять овоч від цієї комашки, а й привернуть увагу корисних комах, зокрема, златоглазки звичайної і божої корівки.

Коллаж
Кріп і коріандр на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Римська ромашка

Якщо ви посадите цю рослину безпосередньо біля кущів з перцем, ви зробите овоч більш стійким до захворювань. 

Ромашки
Римські ромашки у полі. Фото: Pixabay

Чорнобривці

Ці квіти допоможуть захистити болгарський перець від нематод і нейтралізують грибки, які здатні знищувати цілі врожаї. 

Бархатцы
Красиві чорнобривці на клумбі. Фото: Pinterest

Майоран, орегано, зелена цибуля і петрушка 

Посадивши ці рослини біля солодкого перцю, ви не будете заважати йому рости. 

Коллаж
Майоран, орегано, зелена цибуля і петрушка на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Цибуля і часник

Часник із цибулею мають фітонцидні властивості, тому вони вміють уживатися поруч із будь-якими рослинами, навіть із болгарським перцем.

Коллаж
Цибуля і часник на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, які ранні сорти солодкого перцю вважаються найкращими. 

Раніше ми розповідали про те, коли варто сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем. 

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно підживлювати перець під час цвітіння.

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