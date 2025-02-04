Що треба посадити біля солодкого перцю, щоб отримати великий врожай — поради

Що посадити біля перцю на городі для гарного врожаю — поради
Всі дачники з досвідом знають, що солодкому перцю потрібно багато тепла і гарні "сусіди", адже від них залежить, чи дасть він великий врожай. Дізнайтеся, які рослини краще посадити біля цього популярного овоча, щоб потім на своєму городі зібрати ароматні та соковиті плоди.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Які рослини варто посадити біля болгарського перцю
Базилік
Є більше, ніж 50 різновидів базиліка, які можна посадити між кущами болгарського перцю на городі. Ця зелень може зробити овоч більш солодким і соковитим, а ще здатна захистити солодкий перець від таких шкідників, як:
- Мухи
- Комарі
- Трипси
Помідори
Цей овоч також є гарним "сусідом" для перця, адже обидвом рослинам потрібні одні й ті самі умови вирощування і догляд.
Кріп і коріандр
Ці дві культури можуть захистити болгарський перець від комах, зокрема, від попелиці. Рослини не тільки захистять овоч від цієї комашки, а й привернуть увагу корисних комах, зокрема, златоглазки звичайної і божої корівки.
Римська ромашка
Якщо ви посадите цю рослину безпосередньо біля кущів з перцем, ви зробите овоч більш стійким до захворювань.
Чорнобривці
Ці квіти допоможуть захистити болгарський перець від нематод і нейтралізують грибки, які здатні знищувати цілі врожаї.
Майоран, орегано, зелена цибуля і петрушка
Посадивши ці рослини біля солодкого перцю, ви не будете заважати йому рости.
Цибуля і часник
Часник із цибулею мають фітонцидні властивості, тому вони вміють уживатися поруч із будь-якими рослинами, навіть із болгарським перцем.
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