Что надо посадить возле сладкого перца, чтобы получить большой урожай — советы

Что посадить возле перца на огороде для хорошего урожая — советы
Все дачники с опытом знают, что сладкому перцу нужно много тепла и хорошие "соседи", ведь от них зависит, даст ли он большой урожай. Узнайте, какие растения лучше посадить возле этого популярного овоща, чтобы потом на своем огороде собрать ароматные и сочные плоды.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие растения стоит посадить возле болгарского перца
Базилик
Есть более 50 разновидностей базилика, которые можно посадить между кустами болгарского перца на огороде. Эта зелень может сделать овощ более сладким и сочным, а еще способна защитить сладкий перец от таких вредителей, как:
- Мухи
- Комары
- Трипсы
Помидоры
Этот овощ также является хорошим "соседом" для перца, ведь обоим растениям нужны одни и те же условия выращивания и уход.
Укроп и кориандр
Эти две культуры могут защитить болгарский перец от насекомых, в частности, от тли. Растения не только защитят овощ от этого насекомого, но и привлекут внимание полезных насекомых, в частности, златоглазки обыкновенной и божьей коровки.
Римская ромашка
Если вы посадите это растение непосредственно возле кустов с перцем, вы сделаете овощ более устойчивым к заболеваниям.
Бархатцы
Эти цветы помогут защитить болгарский перец от нематод и нейтрализуют грибки, которые способны уничтожать целые урожаи.
Майоран, орегано, зеленый лук и петрушка
Посадив эти растения возле сладкого перца, вы не будете мешать ему расти.
Лук и чеснок
Чеснок с луком обладают фитонцидными свойствами, поэтому они умеют уживаться рядом с любыми растениями, даже с болгарским перцем.
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