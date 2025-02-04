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Что посадить возле перца на огороде для хорошего урожая — советы

4 февраля 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Что надо посадить возле сладкого перца, чтобы получить большой урожай — советы
Человек, который собирает урожай перца на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Все дачники с опытом знают, что сладкому перцу нужно много тепла и хорошие "соседи", ведь от них зависит, даст ли он большой урожай. Узнайте, какие растения лучше посадить возле этого популярного овоща, чтобы потом на своем огороде собрать ароматные и сочные плоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Базилик

Есть более 50 разновидностей базилика, которые можно посадить между кустами болгарского перца на огороде. Эта зелень может сделать овощ более сладким и сочным, а еще способна защитить сладкий перец от таких вредителей, как:

  • Мухи
  • Комары
  • Трипсы
Базилик
Растения базилика на огороде. Фото: Pinterest

Помидоры

Этот овощ также является хорошим "соседом" для перца, ведь обоим растениям нужны одни и те же условия выращивания и уход.

Помидоры
Урожай помидоров на кусте. Фото: Agrowon

Укроп и кориандр

Эти две культуры могут защитить болгарский перец от насекомых, в частности, от тли. Растения не только защитят овощ от этого насекомого, но и привлекут внимание полезных насекомых, в частности, златоглазки обыкновенной и божьей коровки.

Коллаж
Укроп и кориандр на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Римская ромашка

Если вы посадите это растение непосредственно возле кустов с перцем, вы сделаете овощ более устойчивым к заболеваниям.

Ромашки
Римские ромашки в поле. Фото: Pixabay

Бархатцы

Эти цветы помогут защитить болгарский перец от нематод и нейтрализуют грибки, которые способны уничтожать целые урожаи.

Бархатцы
Красивые бархатцы на клумбе. Фото: Pinterest

Майоран, орегано, зеленый лук и петрушка

Посадив эти растения возле сладкого перца, вы не будете мешать ему расти.

Коллаж
Майоран, орегано, зеленый лук и петрушка на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Лук и чеснок

Чеснок с луком обладают фитонцидными свойствами, поэтому они умеют уживаться рядом с любыми растениями, даже с болгарским перцем.

Коллаж
Лук и чеснок на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, какие ранние сорта сладкого перца считаются самыми лучшими.

Ранее мы рассказывали о том, когда стоит сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно подкармливать перец во время цветения.

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