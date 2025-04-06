Чому солодкий перець виріс гірким — причини і як врятувати врожай, поради дачникам

Людина, яка тримає стиглий перець. Фото: Freepik

Останнім часом дедалі більше дачників почали скаржитися на те, що солодкі перці на городі виростають чомусь гіркими, але цьому є кілька причин. Досвідчені городники розповіли, чому цей овоч має гіркий присмак і як можна врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому перці виростають гіркими

Ранній збір врожаю

Якщо ви зібрали врожай солодкого перцю занадто рано, в такому випадку ви не дали йому набрати цукор, який відповідає за солодкий смак. Через це він просто виріс гірким. Щоб уникнути виникнення цієї проблеми, не поспішайте збирати врожай і дозвольте плодам дозріти на кущах.

Врожай перцю в корзині. Фото: Alamy

Особливості сорту

Перець може бути гірким через особливість сорту, тому перш, ніж купувати посадковий матеріал, обов’язково ознайомтеся з описом на пакуванні. Насамперед зверніть увагу на сорти, на яких написано, що перець буде солодким через генетичні особливості.

Перезапилення з гіркими сортами

Можливо, ви занадто близько посадили свій перець з гіркими сортами, але досвідчені дачники радить різні види садити на відстані в п’ять метрів один від одного. Хоча інколи, на жаль, навіть це не рятує.

Неправильні умови вирощування

Якщо у вас виріс гіркий перець, можливо, ви неправильно його вирощували. Ймовірно, ви посадили перець в ґрунт, в якому міститься занадто багато кислоти, або надворі були несприятливі погодні умови. Наприклад, якщо влітку буде холодно, то перець виростає гіркуватим.

Вирощування перцю на городі. Фото: Pinterest

Помилка в догляді

Якщо ви помітили, що ваш перець став гірким, ймовірно, ви підживлювали його неправильними добривами або припустилися помилки при поливі. Але солодкому перцю потрібен певний рівень вологості — він повинен пересихати, особливо коли цвіте.

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