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Солодкий перець виріс гірким — чому і як врятувати врожай

6 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чому солодкий перець виріс гірким — причини і як врятувати врожай, поради дачникам
Людина, яка тримає стиглий перець. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Останнім часом дедалі більше дачників почали скаржитися на те, що солодкі перці на городі виростають чомусь гіркими, але цьому є кілька причин. Досвідчені городники розповіли, чому цей овоч має гіркий присмак і як можна врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому перці виростають гіркими

Ранній збір врожаю

Якщо ви зібрали врожай солодкого перцю занадто рано, в такому випадку ви не дали йому набрати цукор, який відповідає за солодкий смак. Через це він просто виріс гірким. Щоб уникнути виникнення цієї проблеми, не поспішайте збирати врожай і дозвольте плодам дозріти на кущах.

Перец
Врожай перцю в корзині. Фото: Alamy

Особливості сорту

Перець може бути гірким через особливість сорту, тому перш, ніж купувати посадковий матеріал, обов’язково ознайомтеся з описом на пакуванні. Насамперед зверніть увагу на сорти, на яких написано, що перець буде солодким через генетичні особливості.

Перезапилення з гіркими сортами

Можливо, ви занадто близько посадили свій перець з гіркими сортами, але досвідчені дачники радить різні види садити на відстані в п’ять метрів один від одного. Хоча інколи, на жаль, навіть це не рятує. 

Неправильні умови вирощування

Якщо у вас виріс гіркий перець, можливо, ви неправильно його вирощували. Ймовірно, ви посадили перець в ґрунт, в якому міститься занадто багато кислоти, або надворі були несприятливі погодні умови. Наприклад, якщо влітку буде холодно, то перець виростає гіркуватим.

Урожай перца
Вирощування перцю на городі. Фото: Pinterest

Помилка в догляді

Якщо ви помітили, що ваш перець став гірким, ймовірно, ви підживлювали його неправильними добривами або припустилися помилки при поливі. Але солодкому перцю потрібен певний рівень вологості — він повинен пересихати, особливо коли цвіте.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти солодкого перцю варто посадити на городі. 

Раніше ми розповідали про те, що варто посадити біля перцю на городі для покращення врожаю. 

Також ми повідомляли про те, як підживлювати перець на городі в період цвітіння.

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