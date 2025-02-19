Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Ці солодкі перці дадуть шалений врожай — чотири головні сорти arrow

Ці солодкі перці дадуть шалений врожай — чотири головні сорти

19 лютого 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Які сорти перців посадити на городі 2025 року — чотири найсолодші та найврожайніші
Жінка збирає врожай солодкого перцю. Фото: google.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Солодкий перець — це не тільки корисний овоч, а ще й дуже смачний. Він незамінний для багатьох страв та консервації. Але велике значення має вибір правильного сорту. Ідеальні плоди мають бути солодкими, товстостінними, м'ясистими та соковитими. 

Які сорти солодкого перцю варто посадити на городі 2025 року, щоб отримати найбільший та найсмачніший врожай, а також як обробити насіння перед посівом, Новини.LIVE пише з посиланням на "Сенсація". 

Читайте також:

Які сорти солодкого перцю найкращі — поради городникам

Фахівці, які виростили не один врожай цього овочу, виділили чотири сорти, які відрізняються з-поміж інших солодким смаком та соковитістю. А ще саме ці сорти перцю ідеально підходять для консервації. 

1. Партнер 

Цей сорт має насичений червоний колір. Середня маса одного плода 300 г. Перці м'ясисті та соковиті, тому добре підійдуть як для літніх салатів, так і для консервації на зиму. Для високого врожаю найкраще вирощувати в теплиці.

2. Грек 

Цей солодкий перець доволі маленький за розміром, середня маса плода 150 г. Проте даний сорт точно порадує вас рекордним врожаєм. Його можна консервувати та вживати свіжим. Підходить для вирощування в теплиці та відкритому ґрунті.

 

Які сорти солодкого перцю найкращі — поради городникам
Жінка збирає врожай солодкого перцю. Фото: shutterstock.com

3. Бублик

Це ранньостиглий сорт. Округлі плоди виростають вагою до 120 г. Цей перець вирізняється серед інших пікантним та надзвичайно солодким смаком. Підходить для лечо та заморозки. Ідеальний для відкритого ґрунту, але потребує накриття плівкою.

4. Атлант

Достатньо великий перець довжиною до 15 см та вагою до 200 г. Сорт стійкий до хвороб, спеки та посухи. Відмінний вибір для консервації та салатів. Насіння висаджують на розсаду в лютому-березні на глибину 1-3 см. Перенесення рослини у відкритий ґрунт відбувається після гарту.

 

Ці солодкі перці дадуть шалений врожай — чотири головні сорти
Жінка збирає врожай солодкого перцю. Фото: google.com

Як підготувати насіння солодкого перцю до посіву

Перед посівом насіння перцю рекомендується обробити:

  1. Помістіть насіння у воду, нагріту до 50 °C, на 5 годин (можна покласти у термокружку).
  2. Далі залиште у прохолодному місці на 2-3 дні. Температура має бути від +2 до +5 °C. 
  3. Після цього висаджуйте у підготовлений ґрунт.

Такий метод загартовує насіння і покращує його схожість.

Раніше ми розповідали, який сорт капусти має рекордний термін зберігання та ідеально підходить для закваски й консервації. 

Нагадаємо, ми ділилися, які сорти редиски дадуть найбільший врожай.

Також пропонуємо дізнатися, який сорт помідорів можна посадити вже навесні. 

овочі поради город перець сорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 Окупанти вдарили 557 разів по Запорізькій області — деталі

08:02 Суд змінив вирок братам, які напали з сокирами на працівників ТЦК

08:00 Гроші від UNHCR Ukraine — де українцям нададуть виплати

Text

08:00 Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE

07:22 Полісся після Теслі звільнило другого топменеджера

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

07:17 Підйомна допомога в ЗСУ — хто її не отримає

07:05 Українці назвали найбільш корумповані галузі — статистика НАЗК

07:05 Найвигідніший мобільний тариф 2025 — що обрати українцям 60+

07:01 ПриватБанк попередив про важливу вимогу — що треба знати

07:00 День Державного Герба України — що відомо про свято

08:02 Окупанти вдарили 557 разів по Запорізькій області — деталі

08:02 Суд змінив вирок братам, які напали з сокирами на працівників ТЦК

08:00 Гроші від UNHCR Ukraine — де українцям нададуть виплати

07:22 Полісся після Теслі звільнило другого топменеджера

07:17 Підйомна допомога в ЗСУ — хто її не отримає

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

07:05 Українці назвали найбільш корумповані галузі — статистика НАЗК

07:05 Найвигідніший мобільний тариф 2025 — що обрати українцям 60+

07:01 ПриватБанк попередив про важливу вимогу — що треба знати

07:00 День Державного Герба України — що відомо про свято

06:52 Проти Шольца і за Україну — хто такий кандидатат у канцлери Мерц

06:52 Проти Шольца і за Україну — хто такий кандидатат у канцлери Мерц

06:40 Як заробляти на брухті — ціни на латунь в Україні у лютому

18 лютого 2025

22:33 Одесити створили застосунок, який рятує життя

06:52 Думка змінена — як Олаф Шольц впливав на війну в Україні

06:40 Зміни на ринку металу в Україні — які ціни на алюміній у лютому

04:55 Прогнози невтішні — що буде з курсом долара та до чого готуватись

17 лютого 2025

06:40 Ринок брухту в Україні — як змінились ціни на мідь у лютому

06:27 Продати чи зареєструвати — що робити з українськими авто в ЄС

16 лютого 2025

06:40 Гроші за брухт — які тарифи на чормет в Україні у лютому

15 лютого 2025

06:52 Експеримент на молоді — підводне каміння контракту для 18-річних

Text

08:00 Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE

Text

06:23 Вибори в Україні у 2025 році — ексзамголови ЦВК назвав шанси

18 лютого 2025
Text

23:57 У ЦВК відповіли, чи плануються вибори в Україні

Text

23:20 Трамп виступив з терміновим зверненням — ефір Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнози щодо врожаю невтішні — Соломчук про агросектор України

Text

17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

Text

14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:02 На екрані смартфона з'явилася літера "E" — що це та як діяти

06:03 Найсмачніша каша в світі — мало хто знає цей рецепт

17 лютого 2025

07:15 Українці можуть втратити єдине житло у березні — кого виселять

8 лютого 2025

06:12 Сніданок із 90-х "на вагу золота" — багато хто забув, а даремно

11 лютого 2025

21:42 Українці можуть зробити КТ та МРТ безкоштовно — де та як

5 лютого 2025

17:12 Ціни на яйця в АТБ вже не ті — що сталося з вартістю (фото)

17 лютого 2025

18:35 Мінімалка у 2025 — чи планують підвищувати виплати з 1 березня

10 лютого 2025

11:16 Деякі українці не зможуть зайти в метро — кого не пустять у 2025

7 лютого 2025

16:01 Сміливі та стильні — 5 коротких стрижок, які підкорять 2025

11 лютого 2025

09:40 Які документи підтверджують право власності на нерухомість