Які сорти перців посадити на городі 2025 року — чотири найсолодші та найврожайніші

Жінка збирає врожай солодкого перцю. Фото: google.com

Солодкий перець — це не тільки корисний овоч, а ще й дуже смачний. Він незамінний для багатьох страв та консервації. Але велике значення має вибір правильного сорту. Ідеальні плоди мають бути солодкими, товстостінними, м'ясистими та соковитими.

Які сорти солодкого перцю варто посадити на городі 2025 року, щоб отримати найбільший та найсмачніший врожай, а також як обробити насіння перед посівом, Новини.LIVE пише з посиланням на "Сенсація".

Читайте також:

Які сорти солодкого перцю найкращі — поради городникам

Фахівці, які виростили не один врожай цього овочу, виділили чотири сорти, які відрізняються з-поміж інших солодким смаком та соковитістю. А ще саме ці сорти перцю ідеально підходять для консервації.

1. Партнер

Цей сорт має насичений червоний колір. Середня маса одного плода 300 г. Перці м'ясисті та соковиті, тому добре підійдуть як для літніх салатів, так і для консервації на зиму. Для високого врожаю найкраще вирощувати в теплиці.

2. Грек

Цей солодкий перець доволі маленький за розміром, середня маса плода 150 г. Проте даний сорт точно порадує вас рекордним врожаєм. Його можна консервувати та вживати свіжим. Підходить для вирощування в теплиці та відкритому ґрунті.

Жінка збирає врожай солодкого перцю. Фото: shutterstock.com

3. Бублик

Це ранньостиглий сорт. Округлі плоди виростають вагою до 120 г. Цей перець вирізняється серед інших пікантним та надзвичайно солодким смаком. Підходить для лечо та заморозки. Ідеальний для відкритого ґрунту, але потребує накриття плівкою.

4. Атлант

Достатньо великий перець довжиною до 15 см та вагою до 200 г. Сорт стійкий до хвороб, спеки та посухи. Відмінний вибір для консервації та салатів. Насіння висаджують на розсаду в лютому-березні на глибину 1-3 см. Перенесення рослини у відкритий ґрунт відбувається після гарту.

Жінка збирає врожай солодкого перцю. Фото: google.com

Як підготувати насіння солодкого перцю до посіву

Перед посівом насіння перцю рекомендується обробити:

Помістіть насіння у воду, нагріту до 50 °C, на 5 годин (можна покласти у термокружку). Далі залиште у прохолодному місці на 2-3 дні. Температура має бути від +2 до +5 °C. Після цього висаджуйте у підготовлений ґрунт.

Такий метод загартовує насіння і покращує його схожість.

Раніше ми розповідали, який сорт капусти має рекордний термін зберігання та ідеально підходить для закваски й консервації.

Нагадаємо, ми ділилися, які сорти редиски дадуть найбільший врожай.

Також пропонуємо дізнатися, який сорт помідорів можна посадити вже навесні.