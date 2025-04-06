Почему сладкий перец вырос горьким — причины и как спасти урожай, советы дачникам

Человек, который держит спелый перец. Фото: Freepik

В последнее время все больше дачников начали жаловаться на то, что сладкие перцы на огороде вырастают почему-то горькими, но этому есть несколько причин. Опытные огородники рассказали, почему этот овощ имеет горький привкус и как можно спасти урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему перцы вырастают горькими

Ранний сбор урожая

Если вы собрали урожай сладкого перца слишком рано, в таком случае вы не дали ему набрать сахар, который отвечает за сладкий вкус. Из-за этого он просто вырос горьким. Чтобы избежать возникновения этой проблемы, не спешите собирать урожай и позвольте плодам созреть на кустах.

Урожай перца в корзине. Фото: Alamy

Особенности сорта

Перец может быть горьким из-за особенностей сорта, поэтому прежде, чем покупать посадочный материал, обязательно ознакомьтесь с описанием на упаковке. Прежде всего обратите внимание на сорта, на которых написано, что перец будет сладким из-за генетических особенностей.

Переопыление с горькими сортами

Возможно, вы слишком близко посадили свой перец с горькими сортами, но опытные дачники советует разные виды сажать на расстоянии в пять метров друг от друга. Хотя иногда, к сожалению, даже это не спасает.

Неправильные условия выращивания

Если у вас вырос горький перец, возможно, вы неправильно его выращивали. Вероятно, вы посадили перец в почву, в которой содержится слишком много кислоты, или на улице были неблагоприятные погодные условия. Например, если летом будет холодно, то перец вырастает горьковатым.

Выращивание перца на огороде. Фото: Pinterest

Ошибка в уходе

Если вы заметили, что ваш перец стал горьким, вероятно, вы подкармливали его неправильными удобрениями или допустили ошибку при поливе. Но сладкому перцу нужен определенный уровень влажности — он не должен пересыхать, особенно когда цветет.

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