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Паутинный клещ атакует перец — как избавиться от вредителя

1 мая 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как избавиться от паутинного клеща на перце — эффективные народные методы, советы дачникам
Человек, который собирает перец на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Очень часто различные культуры, в частности, и перец, страдают от вредителей, которые способны буквально уничтожать целые урожаи на огороде. Если вы заметили на этом овоще паутинного клеща, узнайте, как можно от него быстро и эффективно избавиться, чтобы спасти перец.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как паутинный клещ влияет на перец

Паутинный клещ — это насекомое маленького размера, которое атакует перец и способно уничтожать целую грядку. Живет этот паразит от двух до трех месяцев, а яйца, которые он откладывает под землей, способны жить до пяти лет. Если вы заметили паутину и дырки на листьях перца, это значит, что его атаковал этот вредитель.

Паутинный клещ
Признак наличия паутинного клеща на перце. Фото: Decorexpro

Как можно спасти перец от паутинного клеща

Хозяйственное мыло

Чтобы эффективно защитить перец от этого паразита, приготовьте простой раствор. Для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:

  • Натертое хозяйственное мыло — два куска
  • Вода — 15 литров

Просто растворите мыло в воде и побрызгайте перец, который пострадал от паутинного клеща.

Шелуха лука

Еще одним эффективным средством против паутинного клеща на перце считается луковая шелуха. Для приготовления действенной смеси возьмите такие ингредиенты, как:

  • Луковая шелуха — 200 грамм
  • Кипяток

Залейте луковую шелуху кипятком и оставьте приготовленную смесь настаиваться на шесть часов, после чего процедите ее и побрызгайте грядку, где у вас растет перец.

Полив перца
Полив перца на огороде. Фото: Pinterest

Натертый чеснок

Также можете воспользоваться натертым чесноком, который поможет защитить ваш перец от паутинного клеща. Для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:

  • Чеснок в мелко натертом виде — 150 грамм
  • Вода — пять литров

Залейте чеснок водой, размешайте смесь и сразу побрызгайте перец для защиты от вредителя.

Напомним, мы писали о том, что надо положить в лунку при посадке перца на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта перца стоит посадить на огороде для вкусного урожая.

Также мы сообщали о том, что нужно посадить возле перца на огороде для хорошего урожая.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:11 Снова придут морозы — прогноз погоды на завтра

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