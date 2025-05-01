Как избавиться от паутинного клеща на перце — эффективные народные методы, советы дачникам

Паутинный клещ атакует перец — как избавиться от вредителя
Очень часто различные культуры, в частности, и перец, страдают от вредителей, которые способны буквально уничтожать целые урожаи на огороде. Если вы заметили на этом овоще паутинного клеща, узнайте, как можно от него быстро и эффективно избавиться, чтобы спасти перец.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как паутинный клещ влияет на перец
Паутинный клещ — это насекомое маленького размера, которое атакует перец и способно уничтожать целую грядку. Живет этот паразит от двух до трех месяцев, а яйца, которые он откладывает под землей, способны жить до пяти лет. Если вы заметили паутину и дырки на листьях перца, это значит, что его атаковал этот вредитель.
Как можно спасти перец от паутинного клеща
Хозяйственное мыло
Чтобы эффективно защитить перец от этого паразита, приготовьте простой раствор. Для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:
- Натертое хозяйственное мыло — два куска
- Вода — 15 литров
Просто растворите мыло в воде и побрызгайте перец, который пострадал от паутинного клеща.
Шелуха лука
Еще одним эффективным средством против паутинного клеща на перце считается луковая шелуха. Для приготовления действенной смеси возьмите такие ингредиенты, как:
- Луковая шелуха — 200 грамм
- Кипяток
Залейте луковую шелуху кипятком и оставьте приготовленную смесь настаиваться на шесть часов, после чего процедите ее и побрызгайте грядку, где у вас растет перец.
Натертый чеснок
Также можете воспользоваться натертым чесноком, который поможет защитить ваш перец от паутинного клеща. Для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:
- Чеснок в мелко натертом виде — 150 грамм
- Вода — пять литров
Залейте чеснок водой, размешайте смесь и сразу побрызгайте перец для защиты от вредителя.
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