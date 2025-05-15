Який овоч не можна садити на городі — корисні поради дачникам

Дачник, який порається на городі. Фото: Freepik

Справжні дачники завжди намагаються максимально засадити свою городню ділянку, але, на жаль, не всі овочі можна висаджувати. Дізнайтеся, який овоч у жодному випадку не можна садити на городі, адже він приваблює небезпечного шкідника.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Який овоч краще не висаджувати на городі

Дачники з досвідом говорять, что саме моркву краще не садити на своїй ділянці або, якщо і садити, то вирощувати її дуже обережно. Справа в тому, що цей овоч приваблює шкідника під назвою морквяна муха. Ця маленька комаха чорного кольору з’являється зазвичай наприкінці весни і перебуває у самому розквіті, коли тепло.

Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Pinterest

Попри те, що дорослі особини цього шкідника не псують самі коренеплоди моркви, вони відкладають яйця біля грядок з цим овочем. Коли личинки вилуплюються, вони зариваються в коріння цього овоча і харчуються ним. Через це на коренеплоді з’являються дірки і пошкодження, які роблять моркву схильною до вторинної гнилі.

Якщо нічого з цим не робити, ви ризикуєте втратити врожай, тому його терміново потрібно позбавлятися.

Морквяна муха на листі рослини. Фото: Decorexpro

Як захистити моркву від морквяної мухи

Щоб захистити моркву від морквяної мухи, накрийте її ажурною плівкою чи дрібною сіткою на ранніх стадіях росту. Цей метод не дає шкіднику відкладати свої яйця біля грядок. Але уважно стежте за покриттям і знімайте його лише на трохи, коли поливаєте і прополюєте моркву.

Цей простий, але дуже ефективний метод допоможе захистити популярний овоч від зараження морквяною мухою і врятувати ваш врожай на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити моркву на городі в червні.

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