Чим підживити моркву на городі в червні 2025 для кращого врожаю — корисні поради дачникам

Людина, яка тримає зібраний врожай моркви на городі. Фото: Freepik

Якщо ви хочете отримати великий і смачний врожай моркви з власного городу, обов’язково удобрюйте її впродовж усього вегетаційного періоду. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами потрібно підживити цей популярний овоч у червні, щоб він потішив гарними коренеплодами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Кожна рослина на городі потребує гарного догляду, зокрема, підживлення, яке грає велику роль у формуванні врожаю. Це ж саме стосується і моркви, якій потрібні гарні поживні елементи. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами варто підживити цей овоч на початку літа.

Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Pixabay

Чим варто удобрити моркву в червні

Щоб підживити моркву на городі, потрібно приготувати ефективну суміш, використовуючи такі інгредієнти, як:

Селітра — 25 грамів

Суперфосфат — 30 грамів

Калійна сіль — 30 грамів

Вода — десять літрів

Як правильно підживити моркву

Розчиніть всі перелічені добрива у воді та обробіть посіви моркви на городі. За три тижні після цього зробіть це вдруге, а ще за три тижні — втретє. Підживлювати грядки, де у вас росте морква, краще ввечері, але перед цим обов’язково ретельно полийте їх.

Якщо ви використовуєте хімічні засоби, то їх потрібно обов’язково чергувати з народними, зокрема, з такими добрива, як:

Дріжджі

Молочна сироватка

Настій з цибулевого лушпиння

Процес поливу моркви на городі. Фото: Decorexpro

Де краще садити моркву на городі

Дачники з досвідом кажуть, що садити моркву потрібно обов’язково в певному місці на городі. Робити це варто там, куди потрапляють сонячні промені та є гарне провітрювання. Водночас, поливати цей овоч потрібно виключно теплою водою.

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