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Чим потрібно підживити моркву в червні 2025 — ефективні добрива

29 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити моркву на городі в червні 2025 для кращого врожаю — корисні поради дачникам
Людина, яка тримає зібраний врожай моркви на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете отримати великий і смачний врожай моркви з власного городу, обов’язково удобрюйте її впродовж усього вегетаційного періоду. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами потрібно підживити цей популярний овоч у червні, щоб він потішив гарними коренеплодами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Кожна рослина на городі потребує гарного догляду, зокрема, підживлення, яке грає велику роль у формуванні врожаю. Це ж саме стосується і моркви, якій потрібні гарні поживні елементи. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами варто підживити цей овоч на початку літа.

Морковь
Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Pixabay

Чим варто удобрити моркву в червні

Щоб підживити моркву на городі, потрібно приготувати ефективну суміш, використовуючи такі інгредієнти, як:

  • Селітра — 25 грамів
  • Суперфосфат — 30 грамів
  • Калійна сіль — 30 грамів
  • Вода — десять літрів

Як правильно підживити моркву

Розчиніть всі перелічені добрива у воді та обробіть посіви моркви на городі. За три тижні після цього зробіть це вдруге, а ще за три тижні — втретє. Підживлювати грядки, де у вас росте морква, краще ввечері, але перед цим обов’язково ретельно полийте їх.

Якщо ви використовуєте хімічні засоби, то їх потрібно обов’язково чергувати з народними, зокрема, з такими добрива, як:

  • Дріжджі
  • Молочна сироватка
  • Настій з цибулевого лушпиння
Полив моркови
Процес поливу моркви на городі. Фото: Decorexpro

Де краще садити моркву на городі

Дачники з досвідом кажуть, що садити моркву потрібно обов’язково в певному місці на городі. Робити це варто там, куди потрапляють сонячні промені та є гарне провітрювання. Водночас, поливати цей овоч потрібно виключно теплою водою.

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно полити моркву на городі для покращення врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти морква варто посадити на своєму городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити моркву на городі від морквяної мухи.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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