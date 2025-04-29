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Чем нужно подкормить морковь в июне 2025 — эффективные удобрения

29 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем подкормить морковь на огороде в июне 2025 для лучшего урожая — полезные советы дачникам
Человек, который держит собранный урожай моркови на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите получить большой и вкусный урожай моркови из собственного огорода, обязательно удобряйте ее на протяжении всего вегетационного периода. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями нужно подкормить этот популярный овощ в июне, чтобы он порадовал хорошими корнеплодами.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Каждое растение на огороде нуждается в хорошем уходе, в частности, в подкормке, которая играет большую роль в формировании урожая. Это же самое касается и моркови, которой нужны хорошие питательные элементы. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями стоит подкормить этот овощ в начале лета.

Морковь
Собранный урожай моркови на огороде. Фото: Pixabay

Чем стоит удобрить морковь в июне

Чтобы подкормить морковь на огороде, нужно приготовить эффективную смесь, используя такие ингредиенты, как:

  • Селитра — 25 грамм
  • Суперфосфат — 30 грамм
  • Калийная соль — 30 грамм
  • Вода — десять литров

Как правильно подкормить морковь

Растворите все перечисленные удобрения в воде и обработайте посевы моркови на огороде. Через три недели после этого сделайте это во второй раз, а еще через три недели — в третий. Подкармливать грядки, где у вас растет морковь, лучше вечером, но перед этим обязательно тщательно полейте их.

Если вы используете химические средства, то их нужно обязательно чередовать с народными, в частности, с такими удобрения, как:

  • Дрожжи
  • Молочная сыворотка
  • Настой из луковой шелухи
Полив моркови
Процесс полива моркови на огороде. Фото: Decorexpro

Где лучше сажать морковь на огороде

Дачники с опытом говорят, что сажать морковь нужно обязательно в определенном месте на огороде. Делать это стоит там, куда попадают солнечные лучи и есть хорошее проветривание. В то же время, поливать этот овощ нужно исключительно теплой водой.

Напомним, мы писали о том, чем нужно полить морковь на огороде для улучшения урожая.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта морковь стоит посадить на своем огороде.

Также мы сообщали о том, как можно защитить морковь на огороде от морковной мухи.

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