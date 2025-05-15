Какой овощ нельзя сажать на огороде — полезные советы дачникам

Дачник, который возится на огороде. Фото: Freepik

Настоящие дачники всегда стараются максимально засадить свой огородный участок, но, к сожалению, не все овощи можно высаживать. Узнайте, какой овощ ни в коем случае нельзя сажать на огороде, ведь он привлекает опасного вредителя.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Какой овощ лучше не высаживать на огороде

Дачники с опытом говорят, что именно морковь лучше не сажать на своем участке или, если и сажать, то выращивать его очень осторожно. Дело в том, что этот овощ привлекает вредителя под названием морковная муха. Это маленькое насекомое черного цвета появляется обычно в конце весны и находится в самом расцвете, когда тепло.

Собранный урожай моркови на огороде. Фото: Pinterest

Несмотря на то, что взрослые особи этого вредителя не портят сами корнеплоды моркови, они откладывают яйца возле грядок с этим овощем. Когда личинки вылупляются, они зарываются в корни этого овоща и питаются ими. Из-за этого на корнеплоде появляются дырки и повреждения, которые делают морковь подверженной вторичной гнили.

Если ничего с этим не делать, вы рискуете потерять урожай, поэтому от него срочно нужно избавляться.

Морковная муха на листьях растения. Фото: Decorexpro

Как защитить морковь от морковной мухи

Чтобы защитить морковь от морковной мухи, накройте ее ажурной пленкой или мелкой сеткой на ранних стадиях роста. Этот метод не дает вредителю откладывать свои яйца возле грядок. Но внимательно следите за покрытием и снимайте его лишь на немного, когда поливаете и пропалываете морковь.

Этот простой, но очень эффективный метод поможет защитить популярный овощ от заражения морковной мухой и спасти ваш урожай на огороде.

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