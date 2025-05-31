Що треба посадити на городі в червні 2025 — поради дачникам

Дачниця, яка садить рослини на городі. Фото: Pexels

Деякі дачники вважають, що всі посадки на городі варто зробити навесні, але насправді червень також для цього підходить. Дізнайтеся, які культури можна сміливо садити на своїй городній ділянці на початку літа, коли надворі вже тепло, а світловий день довгий.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Які культури можна посадити на городі в червні

Зелені рослини

У червні можна сміливо посадити кілька зелених культур, які швидко ростуть і дають перший врожай вже за три-чотири тижня, якщо їх регулярно поливати. До того ж, ці рослини можна сіяти в кілька хвиль аж до самої осені.

Йдеться про такі зелені культури, як:

Рукола

Салат

Кріп

Шпинат

Рукола, салат, кріп і шпинат на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Буряк

Посіявши цей популярний овоч на початку літа, ви зможете зібрати перший врожай у липні.

Вирощування буряків на городі. Фото: Pixabay

Теплолюбні культури

Рослини, які люблять теплі умови, ідеально посіяти в червні, тому сміливо це починайте робити найближчим часом. Але дачники рекомендують вибирати для посадки низькорослі сорти, які дадуть свій врожай до початку осені.

Йдеться про такі культури, як:

Спаржева квасоля

Квасоля

Спаржева і звичайна квасоля на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Огірки

Якщо ви не посадили цей овоч навесні або врожай вийшов не дуже, але ви хочете "дати друге життя" огіркам, спробуйте посіяти їх ще раз у червні. Особливо це стосується посадок у теплицях або під плівкою.

Два огірка на кущі. Фото: Pinterest

Морква

Садити моркву на початку літа — це також нормальна практика, адже якщо вона встигне підрости до жовтня, вона буде довго зберігатися. Але досвідчені дачники рекомендують обирати на посадку середньопізні чи пізні сорти цього овоча.

Вирощування моркви на городі. Фото: Pinterest

Капустяні культури

Ці рослини люблять, коли надворі стабільне тепло, тому в червні ідеально їх садити на городі. Причому, робити це можна як через вирощування розсади, так і напряму у відкритий ґрунт.

Йдеться про такі культури, як:

Пекінська капуста

Броколі

Кольрабі

Пекінська капуста, броколі та кольрабі на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

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