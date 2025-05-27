Чому не можна розпушувати огірки на городі — поради дачникам

Людина, яка тримає три огірка в руці на городі. Фото: Plenum

Багато дачників вважають, що розпушування землі під огірками насичує їхнє коріння повітрям і водою, проте, це помилкова думка. Дізнайтеся, чому категорично не рекомендується проводити цю процедуру і чим можна її замінити, щоб не нашкодити овочам.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Слабке коріння

Справа в тому, що коренева система огірків дуже вразлива, тому розпушування може пошкодити її. Коріння кущів розташоване у безпосередній близькості до поверхні землі та дуже легко псуються навіть від найменшого впливу сапки. В результаті кущі починають повільніше рости і розвиватися.

Врожай огірків на кущі. Фото: Pixabay

Пересихання ґрунту

Через розпушування починає швидше сохнути верхній шар ґрунту, а огірки вважаються дуже чутливими до змін рівня вологості. Тобто, волога з нижніх шарів землі починає швидко випаровуватися, в результаті чого до кущів не потрапляє живлення, і як наслідок — дрібні плоди, відсутність соковитості та втрата смаку.

Псування мікрофлори

Розпушування порушує баланс ґрунтових мікроорганізмів, які грають велику роль у розкладанні органіки, насиченні землі та створення хорошої структури.

Процедура розпушування ґрунту на городі. Фото: Freepik

Чим можна замінити розпушування огірків

Якщо ви прочитали всі вади розпушування і хочете зберегти свій врожай на городі, вам варто знати про альтернативні варіанти, які допоможуть зберегти повітря і вологу в землі. Дачники рекомендують робити це:

Мульчувати, щоб зберегти вологу, не дати бур’янам з’явитися і покращити аерацію

Регулярно поливати, роблячи це помірно, але систематично

Підживлювати комплексними добривами, щоб покращити ріст без механічного втручання

Правильно доглядати, використовуючи ручні інструменти або обробляючи міжряддя

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