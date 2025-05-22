Як можна виростити найсмачніші огірки на городі — 10 хитрощів від дачників, поради

Дачниця, яка збирає врожай огірків на городі. Фото: Freepik

Багато дачників люблять вирощувати на своєму городі огірки, адже вони швидко ростуть і дають гарний врожай, але лише за певних умов. Дізнайтеся, якими хитрощами користуються досвідчені городники, щоб виростити найкращі овочі на своїй ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Посів насіння на бік

Якщо ви хочете прискорити проростання насіння огірків, кладіть його у ґрунт на ребро. Так посівний матеріал легше проривається до світла, а сходи рослин з’являються одночасно.

Посів насіння у теплий ґрунт

Запам’ятайте, що огірки не люблять рости в холоді, тому ґрунт повинен бути прогрітим — в ідеалі це 18-20 градусів тепла. Для цього за кілька днів до посадки огірків посипте грядки чорним агроволокном чи накрийте їх плівкою.

Посадка розсади огірків у відкритий ґрунт. Фото: Freepik

Підживлення азотом, калієм і фосфором

На початку росту огіркам потрібно багато азоту, а під час цвітіння і плодоношення — калій з фосфором, збалансоване добриво чи трав’яний настій із золою.

Відсутність щоденних поливів

Запам’ятайте, що огірки люблять вологу, але не надмірну кількість води, тому поливати їх варто один раз на два-три дні та краще теплою водою. Робити це потрібно вранці чи ввечері, а також не в спекотні дні.

Прищипування кущів

Щоб збільшити врожай огірків, прищипуйте верхню частину головного стебла після п’ятого-шостого листочка.

Видалення чоловічих квітів

На початку росту можна видаляти чоловічі квітки, щоб кущі не витрачали на них сили.

Збір врожаю огірків на городі. Фото: Decorexpro

Мульчування кущів

Щоб у ґрунті утримувалася волога, мульчуйте кущі огірків соломою чи скошеною травою. Причому, ця мульча також знижує температуру ґрунту і захищає рослини від бур’янів.

Підв’язування кущів

Можете також підв’язати кущі цього овоча, адже так вони краще провітрюються, рідше страждають від хвороб і займають не так багато місця на городі. А ще їх краще збирати у вертикальному положенні.

Регулярний збір врожаю

Щоб прискорити розвиток плодів на кущах, збирайте врожай кожні день-два.

Обприскування настоєм проти хвороб

Обробляйте кущі огірків настоєм з часнику один раз на два тижні, щоб захистити їх від кліщів і борошнистої роси.

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