Як ефективно захистити розсаду огірків до посадки на городі — поради дачникам

Людина з вирощеною розсадою огірків. Фото: Pinterest

Перш, ніж садити розсаду огірків на городі, необхідно її обробити від небезпечних захворювань, зокрема, від пероноспорозу. Досвідчені дачники розповіли, як саме готувати розсаду цього овоча до висадки у відкритий ґрунт і чим обробити рослини для захисту від хвороби.

Про це розповідають на каналі "Наша дача!" в YouTube.

Реклама

Читайте також:

Огірки часто страждають від такого небезпечного грибкового захворювання, як пероноспороз. Ця хвороба, потрапляючи на кущі, миттєво вражає листя зі стеблами, а вилікувати її дуже важко. Саме тому фахівці рекомендують провести профілактику цього грибка, ніж потім з ним боротися.

Досвідчені дачники розповіли, як правильно готувати розсаду огірків до посадки у відкритому ґрунті, щоб її не вразила ця хвороба.

Ознака враження огірків пероноспорозом. Фото: Pinterest

Як вберегти розсаду огірків від пероноспорозу

Дачник із досвідом наголошує, що саме зараз ідеально проводити профілактику цього грибка, оскільки це знижує ризик зараження. Обробляти огірки він рекомендує спеціальними фунгіцидами, зокрема, "Магнікором" чи його аналогами, які зазвичай є вдома у дачників.

Але під час обробки необхідно дотримуватися чіткої інструкції, щоб не нашкодити ані собі, ані рослинам.

Врожай огірків на городі. Фото: Freepik

Як правильно обробляти огірки від пероноспорозу

Спочатку розведіть препарат відповідно до інструкції, а потім пролийте кожен кущ по 100 мілілітрів приготовленого розчину. Обробляти огірки потрібно за два-три дні до посадки або одразу після того, як ви посадите кущики на городі.

Ця обробка допоможе захистити кущі ваших огірків від небезпечного грибка і, тим самим, збереже ваш врожай.

Нагадаємо, ми писали про те, чим підживити огірки з появою перших сходів для покращення врожаю.

Раніше ми розповідали про те, коли не можна садити огірки на городі в травні 2025 року.

Також ми повідомляли про те, що треба посадити біля огірків, щоб захистити їх від шкідників і сонця.