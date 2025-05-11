Що треба зробити з огірками, щоб вони не гірчали — корисні поради дачникам

Дачник, який тримає вирощений огірок на городі. Фото: Freepik

Інколи буває так, що огірки на городі виростають гіркими, через що їх просто неможливо їсти, але позбутися цієї проблеми можна. Досвідчені дачники пояснили, як можна з легкістю виростити смачний овоч на городі, який не матиме гіркоти.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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У деяких дачників виростають гарні зовні огірки, але на смак вони трохи гірчать. Багато хто не розуміє, в чому ж причина і як можна позбутися цієї проблеми. Тому дачники з досвідом поділилися своїми секретами і розповіли, як можна уникнути гіркоти в огірках.

Зібраний врожай огірків у кошику. Фото: Pinterest

Чому гірчать огірки

Якщо на смак ваші огірки гіркі, то це може бути через стрес, які вони отримали під час росту. Зокрема, їм може не вистачати вологи чи поживних елементів, або надворі різко змінюється температура. Найчастіше це буває через дефіцит магнію, калію і високий рівень кислотності ґрунту.

Врожай огірків на городі. Фото: Freepik

Як захистити огірки від гіркоти

Деревний попіл

Щоб уникнути гіркоти в плодах, додайте до кожної лунки при посадці деревний попіл, до складі якого входить калій та інші корисні елементи.

Перепрілий перегній

Це ще один ефективний елемент, який покращує структуру ґрунту, зволожує землю і активує ріст коріння.

Цибулеве лушпиння

Ще дачники з досвідом рекомендують використовувати цибулиння, яке вважається природним антисептиком. Лушпиння цибулі захищає молоде коріння огірків від грибкових захворювань і ґрунтових шкідників, а також покращує ріст кущів.

Шкаралупа яєць, перегній з компосту і шкірка бананів

Деякі додають до лунки подрібнену яєчну шкаралупу, яка містить багато кальцію і зміцнює тканини рослини, чи перегній з компосту разом з банановою шкіркою, яка містить багато фосфору і магнію.

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