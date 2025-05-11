Что надо сделать с огурцами, чтобы они не горчили — полезные советы дачникам

Дачник, который держит выращенный огурец на огороде. Фото: Freepik

Иногда бывает так, что огурцы на огороде вырастают горькими, из-за чего их просто невозможно есть, но избавиться от этой проблемы можно. Опытные дачники объяснили, как можно с легкостью вырастить вкусный овощ на огороде, который не будет иметь горечи.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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У некоторых дачников вырастают красивые внешне огурцы, но на вкус они немного горчат. Многие не понимают, в чем же причина и как можно избавиться от этой проблемы. Поэтому дачники с опытом поделились своими секретами и рассказали, как можно избежать горечи в огурцах.

Собранный урожай огурцов в корзине. Фото: Pinterest

Почему горчат огурцы

Если на вкус ваши огурцы горькие, то это может быть из-за стресса, которые они получили во время роста. В частности, им может не хватать влаги или питательных элементов, или на улице резко меняется температура. Чаще всего это бывает из-за дефицита магния, калия и высокого уровня кислотности почвы.

Урожай огурцов на огороде. Фото: Freepik

Как защитить огурцы от горечи

Древесная зола

Чтобы избежать горечи в плодах, добавьте в каждую лунку при посадке древесную золу, в состав которой входит калий и другие полезные элементы.

Перепревший перегной

Это еще один эффективный элемент, который улучшает структуру почвы, увлажняет землю и активирует рост корней.

Луковая шелуха

Еще дачники с опытом рекомендуют использовать луковую шелуху, которая считается природным антисептиком. Луковая шелуха защищает молодые корни огурцов от грибковых заболеваний и почвенных вредителей, а также улучшает рост кустов.

Скорлупа яиц, перегной из компоста и кожура бананов

Некоторые добавляют в лунку измельченную яичную скорлупу, которая содержит много кальция и укрепляет ткани растения, или перегной из компоста вместе с банановой кожурой, которая содержит много фосфора и магния.

Напомним, мы писали о том, как подготовить почву на огороде к посадке огурцов.

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