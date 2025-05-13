Как эффективно защитить рассаду огурцов до посадки на огороде — советы дачникам

Человек с выращенной рассадой огурцов. Фото: Pinterest

Прежде, чем сажать рассаду огурцов на огороде, необходимо ее обработать от опасных заболеваний, в частности, от пероноспороза. Опытные дачники рассказали, как именно готовить рассаду этого овоща к высадке в открытый грунт и чем обработать растения для защиты от болезни.

Об этом рассказывают на канале "Наша дача!" в YouTube.

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Огурцы часто страдают от такого опасного грибкового заболевания, как пероноспороз. Эта болезнь, попадая на кусты, мгновенно поражает листья со стеблями, а вылечить ее очень трудно. Именно поэтому специалисты рекомендуют провести профилактику этого грибка, чем потом с ним бороться.

Опытные дачники рассказали, как правильно готовить рассаду огурцов к посадке в открытом грунте, чтобы ее не поразила эта болезнь.

Признак поражения огурцов пероноспорозом. Фото: Pinterest

Как уберечь рассаду огурцов от пероноспороза

Дачник с опытом отмечает, что именно сейчас идеально проводить профилактику этого грибка, поскольку это снижает риск заражения. Обрабатывать огурцы он рекомендует специальными фунгицидами, в частности, "Магникором" или его аналогами, которые обычно есть дома у дачников.

Но при обработке необходимо придерживаться четкой инструкции, чтобы не навредить ни себе, ни растениям.

Урожай огурцов на огороде. Фото: Freepik

Как правильно обрабатывать огурцы от пероноспороза

Сначала разведите препарат в соответствии с инструкцией, а затем пролейте каждый куст по 100 миллилитров приготовленного раствора. Обрабатывать огурцы нужно за два-три дня до посадки или сразу после того, как вы посадите кустики на огороде.

Эта обработка поможет защитить кусты ваших огурцов от опасного грибка и, тем самым, сохранит ваш урожай.

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